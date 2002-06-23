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Уимблдон-2018: Свитолина в третьем круге может сыграть с Сереной Уильямс
В Лондоне состоялась жеребьевка 132-го розыгрыша Уимблдонского турнира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила пятый номер посева и попала в нижнюю половину турнирной сетки. В первом круге уроженка Одессы сыграет с немкой Татьяной Марией, которая на прошлой неделе стала чемпионкой травяного турнира на Мальорке. В третьем круге Свитолина может встретиться с экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс, а ее потенциальной соперницей по четвертьфиналу является Каролин Возняцки.
Леся Цуренко свой путь на Уимблдоне начнет матчем против Тимея Бабош. Екатерина Козлова сыграет с американкой Дженнифер Брэди, а Екатерину Бондаренко ждет непростой матч против опытной чешки Луции Шафаржовой.
Первая ракетка мира Симона Халеп откроет турнир матчем против Куруми Нары, а действующая чемпионка Уимблдона Гарбинье Мугуруса сыграет с Наоми Броди.
Потенциальные пары 1/4 финала:
Симона Халеп (Румыния, 1) – Петра Квитова (Чехия, 8)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Каролин Гарсия (Франция, 6)
Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Слоан Стивенс (США, 4)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Каролин Возняцки (Дания, 2)
Полная турнирная сетка женского одиночного разряда
Читайте также: Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати
Уимблдон-2018 пройдет с 2 по 15 июля. Общий призовой фонд турнира – 34 миллиона фунтов.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила пятый номер посева и попала в нижнюю половину турнирной сетки. В первом круге уроженка Одессы сыграет с немкой Татьяной Марией, которая на прошлой неделе стала чемпионкой травяного турнира на Мальорке. В третьем круге Свитолина может встретиться с экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс, а ее потенциальной соперницей по четвертьфиналу является Каролин Возняцки.
Леся Цуренко свой путь на Уимблдоне начнет матчем против Тимея Бабош. Екатерина Козлова сыграет с американкой Дженнифер Брэди, а Екатерину Бондаренко ждет непростой матч против опытной чешки Луции Шафаржовой.
Первая ракетка мира Симона Халеп откроет турнир матчем против Куруми Нары, а действующая чемпионка Уимблдона Гарбинье Мугуруса сыграет с Наоми Броди.
Потенциальные пары 1/4 финала:
Симона Халеп (Румыния, 1) – Петра Квитова (Чехия, 8)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Каролин Гарсия (Франция, 6)
Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Слоан Стивенс (США, 4)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Каролин Возняцки (Дания, 2)
Полная турнирная сетка женского одиночного разряда
Читайте также: Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати
Уимблдон-2018 пройдет с 2 по 15 июля. Общий призовой фонд турнира – 34 миллиона фунтов.
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