Уимблдон-2018: Свитолина в третьем круге может сыграть с Сереной Уильямс

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила пятый номер посева и попала в нижнюю половину турнирной сетки. В первом круге уроженка Одессы сыграет с немкой Татьяной Марией, которая на прошлой неделе стала чемпионкой травяного турнира на Мальорке. В третьем круге Свитолина может встретиться с экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс, а ее потенциальной соперницей по четвертьфиналу является Каролин Возняцки.Леся Цуренко свой путь на Уимблдоне начнет матчем против Тимея Бабош. Екатерина Козлова сыграет с американкой Дженнифер Брэди, а Екатерину Бондаренко ждет непростой матч против опытной чешки Луции Шафаржовой.Первая ракетка мира Симона Халеп откроет турнир матчем против Куруми Нары, а действующая чемпионка Уимблдона Гарбинье Мугуруса сыграет с Наоми Броди.Симона Халеп (Румыния, 1) – Петра Квитова (Чехия, 8)Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Каролин Гарсия (Франция, 6)Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Слоан Стивенс (США, 4)Элина Свитолина (Украина, 5) – Каролин Возняцки (Дания, 2)Уимблдон-2018 пройдет с 2 по 15 июля. Общий призовой фонд турнира – 34 миллиона фунтов.