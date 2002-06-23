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Уимблдон-2018: Свитолина в третьем круге может сыграть с Сереной Уильямс

Уимблдон-2018: Свитолина в третьем круге может сыграть с Сереной УильямсВ Лондоне состоялась жеребьевка 132-го розыгрыша Уимблдонского турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила пятый номер посева и попала в нижнюю половину турнирной сетки. В первом круге уроженка Одессы сыграет с немкой Татьяной Марией, которая на прошлой неделе стала чемпионкой травяного турнира на Мальорке. В третьем круге Свитолина может встретиться с экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс, а ее потенциальной соперницей по четвертьфиналу является Каролин Возняцки.

Леся Цуренко свой путь на Уимблдоне начнет матчем против Тимея Бабош. Екатерина Козлова сыграет с американкой Дженнифер Брэди, а Екатерину Бондаренко ждет непростой матч против опытной чешки Луции Шафаржовой.

Первая ракетка мира Симона Халеп откроет турнир матчем против Куруми Нары, а действующая чемпионка Уимблдона Гарбинье Мугуруса сыграет с Наоми Броди.

Потенциальные пары 1/4 финала:

Симона Халеп (Румыния, 1) – Петра Квитова (Чехия, 8)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Каролин Гарсия (Франция, 6)

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Слоан Стивенс (США, 4)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Каролин Возняцки (Дания, 2)

Полная турнирная сетка женского одиночного разряда

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Уимблдон-2018 пройдет с 2 по 15 июля. Общий призовой фонд турнира – 34 миллиона фунтов.
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 Теги: Уимблдон-2018, Свитолина, теннис

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Сегодня, 14:24 » Автор: Иван Мартынов
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