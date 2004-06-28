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Бразилия переиграла Мексику в матче за четвертьфинал ЧМ-2018

Бразилия переиграла Мексику в матче за четвертьфинал ЧМ-2018Голы Неймара и Роберто Фирмино помогли Бразилии в напряженном матче обыграть Мексику и стать очередным участником 1/4 финала чемпионата мира.

До перерыва Бразилии, несмотря на активность Неймара и Жезуса, вскрыть оборону Мексики не удалось. «Ацтеки» неплохо убегали в контратаки, однако ни разу не потревожили Алиссона ударом в створ ворот.

Ключевой момент матча произошел на 51-й минуте – экс-полузащитник «Шахтера» Виллиан прорвался в штрафной и выложил мяч на Неймара, которому оставалось подставить ногу перед пустыми воротами.

Забитый мяч открыл перед Бразилией отличные возможности для контратак. Очоа долго сохранял интригу, пока на 88-й минуте Фирмино не удвоил счет. Форвард «Ливерпуля» с метра катнул мяч в пустые ворота после удара Неймара и сэйва вратаря.

Мексика в седьмой раз подряд проиграла в 1/8 финала чемпионата мира. Бразилия с 1990 года неизменно доходит как минимум до четвертьфинала.
Соперник Бразилии по четвертьфиналу Мундиаля в России определится в вечернем матче между Бельгией и Японией.

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Бразилия — Мексика 2:0
Голы: Неймар, 51, Фирмино, 88.

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Силва, Миранда, Филипе Луис – Паулиньо (Фернандиньо, 80), Каземиро, Коутиньо (Фирмино, 86) – Виллиан, Жезус, Неймар.

Мексика: Очоа – Альварес (Джон. Дос Сантос, 55), Сальседо, Айяла, Гальярдо – Эррера, Маркес (Лайюн, 46), Гуардадо — Вела, Лосано — Чичарито (Хименес, 60).

Предупреждения: Каземиро, Филипе Луис — Альварес, Эррера, Сальседо
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 Теги: ЧМ-2018, Бразилия, Мексика

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Сегодня, 19:04 » Автор: Иван Мартынов
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