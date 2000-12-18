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Раздел: Технологии  
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Apple изобрела "умную" ткань

Apple изобрела "умную" ткань Patently Apple опубликовал отчет, согласно которому Apple получила европейский патент на умную ткань.

Как следует из заявки, подобное полотно будет иметь особые свойства — проводимость, чувствительность к прикосновениям или деформации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

В исследовании указано, что умная одежда со встроенными приборами станет неотъемлемой частью жизни, как, например, смартфоны сейчас. Также, в докладе говорится, что Apple останется лидером в сегменте умных носимых устройств на рынке вплоть до 2021 года. Учитывая, что компания работает над продвижением медицинских приложений для своих часов, использование подобных инноваций гардероба в сочетании с гаджетами будет иметь смысл.

В отчёте фигурирует необычный патент. Apple разработала и зарегистрировала в Европе некую умную ткань, в волокнах которой могут быть сформированы полости для других компонентов. Элементы могут быть прикреплены с помощью электрических и механических связей. Список того, что может быть интегрировано в ткань очень велик. В нём присутствуют: интегральные микросхемы, дискретные электронные компоненты, среди которых указаны резисторы, конденсаторы, громкоговорители и разнообразные датчики.
Вот, что говорится в самом патенте:

«Ткань может также включать в себя схемы управления, такие как энергонезависимая и энергозависимая память, микропроцессоры, специализированные интегральные чипы, устройства на кристалле, узлы проводной/беспроводной связи и другие электронные компоненты».

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Примечательно, что один из разработчиков этой ткани — Даниэль Подхайны, который пришел в Apple из Nike. Он разработал для всемирно известного производителя спортивной одежды и обуви по меньшей мере два десятка патентов схожей направленности.

Apple изобрела "умную" ткань
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 Теги: Apple, ткань

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Сегодня, 19:18 » Автор: Татьяна Ларина
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