Раздел: Технологии
Apple изобрела "умную" ткань
Patently Apple опубликовал отчет, согласно которому Apple получила европейский патент на умную ткань.
Как следует из заявки, подобное полотно будет иметь особые свойства — проводимость, чувствительность к прикосновениям или деформации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
В исследовании указано, что умная одежда со встроенными приборами станет неотъемлемой частью жизни, как, например, смартфоны сейчас. Также, в докладе говорится, что Apple останется лидером в сегменте умных носимых устройств на рынке вплоть до 2021 года. Учитывая, что компания работает над продвижением медицинских приложений для своих часов, использование подобных инноваций гардероба в сочетании с гаджетами будет иметь смысл.
В отчёте фигурирует необычный патент. Apple разработала и зарегистрировала в Европе некую умную ткань, в волокнах которой могут быть сформированы полости для других компонентов. Элементы могут быть прикреплены с помощью электрических и механических связей. Список того, что может быть интегрировано в ткань очень велик. В нём присутствуют: интегральные микросхемы, дискретные электронные компоненты, среди которых указаны резисторы, конденсаторы, громкоговорители и разнообразные датчики.
Вот, что говорится в самом патенте:
«Ткань может также включать в себя схемы управления, такие как энергонезависимая и энергозависимая память, микропроцессоры, специализированные интегральные чипы, устройства на кристалле, узлы проводной/беспроводной связи и другие электронные компоненты».
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Примечательно, что один из разработчиков этой ткани — Даниэль Подхайны, который пришел в Apple из Nike. Он разработал для всемирно известного производителя спортивной одежды и обуви по меньшей мере два десятка патентов схожей направленности.
Как следует из заявки, подобное полотно будет иметь особые свойства — проводимость, чувствительность к прикосновениям или деформации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
В исследовании указано, что умная одежда со встроенными приборами станет неотъемлемой частью жизни, как, например, смартфоны сейчас. Также, в докладе говорится, что Apple останется лидером в сегменте умных носимых устройств на рынке вплоть до 2021 года. Учитывая, что компания работает над продвижением медицинских приложений для своих часов, использование подобных инноваций гардероба в сочетании с гаджетами будет иметь смысл.
В отчёте фигурирует необычный патент. Apple разработала и зарегистрировала в Европе некую умную ткань, в волокнах которой могут быть сформированы полости для других компонентов. Элементы могут быть прикреплены с помощью электрических и механических связей. Список того, что может быть интегрировано в ткань очень велик. В нём присутствуют: интегральные микросхемы, дискретные электронные компоненты, среди которых указаны резисторы, конденсаторы, громкоговорители и разнообразные датчики.
Вот, что говорится в самом патенте:
«Ткань может также включать в себя схемы управления, такие как энергонезависимая и энергозависимая память, микропроцессоры, специализированные интегральные чипы, устройства на кристалле, узлы проводной/беспроводной связи и другие электронные компоненты».
Читайте также: Apple запатентовала «умную» ручку
Примечательно, что один из разработчиков этой ткани — Даниэль Подхайны, который пришел в Apple из Nike. Он разработал для всемирно известного производителя спортивной одежды и обуви по меньшей мере два десятка патентов схожей направленности.
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