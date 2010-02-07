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Раздел: Технологии  
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Microsoft запатентовала собственную систему распознавания лиц

Microsoft запатентовала собственную систему распознавания лицНовая технология поможет не только экономить место на экране смартфона, но также избавит систему от определенных технических проблем.

Компания Microsoft запатентовала революционную сестему идентификации лиц, которая принципиально отличается от той, которую использовала Apple в своем iPhone X. Ключевым новшеством является совмещение инфракрасного фильтра в одной камере с сенсором видимого света, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Данная технология позволяет не только экономить занимаемое пространство, но также избежать тех проблем, которые могут возникать из-за расположения датчиков с расстоянием друг между другом.

При использовании данной технологии в iPhone X удалось бы уменьшить площадь "выреза" вверху экрана.

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В настоящее время компаня не информирует, где именно планирует задействовать новую технологию.
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 Теги: Microsoft

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Сегодня, 13:18 » Автор: Богдан Процив
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