» » У Viber заявили о запуске собственной криптовалюты
Раздел: Технологии  
0

У Viber заявили о запуске собственной криптовалюты

У Viber заявили о запуске собственной криптовалютыRakuten Coin – "неограниченная" валюта, в отличие от биткойнов, число которых конечно.

Хироси Микитани, генеральный директор японской компании Rakuten, которая владеет мессенджером Viber, заявил о запуске криптовалюты Rakuten Coin.

По словам Хироси Микитани, криптовалюта расширит возможности программы лояльности компании Rakuten Super Points, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Система лояльности Rakuten Super Points была запущена 15 лет назад и с тех пор использовалась довольно успешно, в результате чего общая сумма баллов более 1 триллиона Super Points для клиентов Rakuten составила примерно $9.1 млрд. По мнению владельца Viber, введение криптовалюты позволит снизить сборы при обмене валют в международных транзакциях, что может привлечь больше иностранных покупателей.

Во время выступления на Mobile World Congress в Барселоне Микитани сказал, что Rakuten Coin – "неограниченная" валюта, в отличие от биткойнов, число которых конечно. При этом он ничего не сообщил о предполагаемых сроках введения криптовалюты.

Магазины Rakuten принимают Bitcoin с марта 2015 года. Запуск Rakuten Coin стало результатом покупки компанией прав на разработки американского биткоин-стартапа Bitnet Technologies Ltd в 2016 году.

Читайте также: Google представила сервис для создания музыки в браузере

Интересно, что конкурент Rakuten в области электронной коммерции, компания Amazon, пока не выходит на рынок криптовалют. По словам Микитани, Rakuten сильно отличается от Amazon: "Мы не желаем непонимания между продавцами и покупателями, мы выступаем в роли катализатора. То есть наша философия заключается в том, чтобы расширить возможности общества, а не просто обеспечить больше удобств".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Viber, криптовалюта

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:05 » Автор: Богдан Процив
     403
     0

Похожие новости по теме

Бинарные опционы и криптовалюты попали под запрет в Facebook Бинарные опционы и криптовалюты попали под запрет в Facebook

Ограничения распространяются и на дочернюю компанию - Instagram.

Рекордный обвал криптовалют: биткоин подешевел на 7.2% за сутки Рекордный обвал криптовалют: биткоин подешевел на 7.2% за сутки

Существенное падение стоимости наблюдается почти у всех криптовалют.

Цукерберг рассматривает возможность интеграции криптовалюты и блокчейна в Facebook Цукерберг рассматривает возможность интеграции криптовалюты и блокчейна в Facebook

Марк Цукерберг опубликовал на своей странице пост, в котором сообщил, что заинтересован в изучении криптовалют и способах их интеграции в крупнейшую в мире социальную сеть Facebook.

Павел Дуров планирует запуск собственной криптовалюты для пользователей Telegram Павел Дуров планирует запуск собственной криптовалюты для пользователей Telegram

Видеоролик с анонсом блокчейн-платформы на основе популярного мессенджера Telegram уже можно посмотреть в Сети. Предполагается, что пользователи смогут получить специальный кошелек для новой криптовалюты.

Viber купил виртуальную витрину для мобильного шоппинга Viber купил виртуальную витрину для мобильного шоппинга

Viber задумал расширить перечень своих услуг за счет интернет-торговли.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх