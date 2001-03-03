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У Viber заявили о запуске собственной криптовалюты
Rakuten Coin – "неограниченная" валюта, в отличие от биткойнов, число которых конечно.
Хироси Микитани, генеральный директор японской компании Rakuten, которая владеет мессенджером Viber, заявил о запуске криптовалюты Rakuten Coin.
По словам Хироси Микитани, криптовалюта расширит возможности программы лояльности компании Rakuten Super Points, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Система лояльности Rakuten Super Points была запущена 15 лет назад и с тех пор использовалась довольно успешно, в результате чего общая сумма баллов более 1 триллиона Super Points для клиентов Rakuten составила примерно $9.1 млрд. По мнению владельца Viber, введение криптовалюты позволит снизить сборы при обмене валют в международных транзакциях, что может привлечь больше иностранных покупателей.
Во время выступления на Mobile World Congress в Барселоне Микитани сказал, что Rakuten Coin – "неограниченная" валюта, в отличие от биткойнов, число которых конечно. При этом он ничего не сообщил о предполагаемых сроках введения криптовалюты.
Магазины Rakuten принимают Bitcoin с марта 2015 года. Запуск Rakuten Coin стало результатом покупки компанией прав на разработки американского биткоин-стартапа Bitnet Technologies Ltd в 2016 году.
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Интересно, что конкурент Rakuten в области электронной коммерции, компания Amazon, пока не выходит на рынок криптовалют. По словам Микитани, Rakuten сильно отличается от Amazon: "Мы не желаем непонимания между продавцами и покупателями, мы выступаем в роли катализатора. То есть наша философия заключается в том, чтобы расширить возможности общества, а не просто обеспечить больше удобств".
Хироси Микитани, генеральный директор японской компании Rakuten, которая владеет мессенджером Viber, заявил о запуске криптовалюты Rakuten Coin.
По словам Хироси Микитани, криптовалюта расширит возможности программы лояльности компании Rakuten Super Points, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Система лояльности Rakuten Super Points была запущена 15 лет назад и с тех пор использовалась довольно успешно, в результате чего общая сумма баллов более 1 триллиона Super Points для клиентов Rakuten составила примерно $9.1 млрд. По мнению владельца Viber, введение криптовалюты позволит снизить сборы при обмене валют в международных транзакциях, что может привлечь больше иностранных покупателей.
Во время выступления на Mobile World Congress в Барселоне Микитани сказал, что Rakuten Coin – "неограниченная" валюта, в отличие от биткойнов, число которых конечно. При этом он ничего не сообщил о предполагаемых сроках введения криптовалюты.
Магазины Rakuten принимают Bitcoin с марта 2015 года. Запуск Rakuten Coin стало результатом покупки компанией прав на разработки американского биткоин-стартапа Bitnet Technologies Ltd в 2016 году.
Читайте также: Google представила сервис для создания музыки в браузере
Интересно, что конкурент Rakuten в области электронной коммерции, компания Amazon, пока не выходит на рынок криптовалют. По словам Микитани, Rakuten сильно отличается от Amazon: "Мы не желаем непонимания между продавцами и покупателями, мы выступаем в роли катализатора. То есть наша философия заключается в том, чтобы расширить возможности общества, а не просто обеспечить больше удобств".
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