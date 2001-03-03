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Раздел: Технологии  
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Samsung выпустил обновление для Galaxy

Samsung выпустил обновление для GalaxySamsung Galaxy A8 (2018) получает новую сборку ПО под номером A530FXXU2ARB9.

Южнокорейский производитель уже рассказал о самом последнем обновлении за март, и, как мы ожидали, оно стало доступным для аппаратов среднего сегмента. Мартовский патч безопасности Android вышел для Samsung Galaxy A8 (2018). Выпущенный в прошлом году, смартфон был ранее известен как A5, однако компания сменила его имя, чтобы пользователи ассоциировали его с флагманскими моделями.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на galaxy-droid.ru.

Обслуживающий безопасность мобильного устройства апдейт за март включает девять исправлений критических уязвимостей, которые удалось обнаружить в операционной системе Android помимо бесчисленного количества менее серьезных. Samsung также удалось найти и исправить пять уязвимостей в собственном программном обеспечении.

Процесс начался сразу во всех странах мира, поэтому нужно время, чтобы обновление стало доступным для всех. К сожалению, Samsung Galaxy A8 Plus (2018) будет получать аналогичные обновления заметно реже, так как он попал в список квартальных обновлений, а не ежемесячных.

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В ближайшее время идентичный апдейт должен выйти для флагманских моделей, включая Galaxy S8, S8 Plus и Note 8. Остальные гаджеты тоже будут обновлены, но это займет некоторое время.
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 Теги: Samsung Galaxy, обновление

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Сегодня, 20:13 » Автор: Едгар Букмирза
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