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Аналитики рассказали, сколько пожилых людей инвестирует в криптовалюту

Аналитики рассказали, сколько пожилых людей инвестирует в криптовалюту

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Аналитики рассказали, сколько людей засыпает вместе с телефонами Данные показывают, что многие люди не расстаются с гаджетами даже во сне.