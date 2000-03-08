Раздел: Технологии
Аналитики рассказали, сколько пожилых людей инвестирует в криптовалюту
Криптовалюты не только для молодых, - показывает исследование.
Несмотря на то, что пожилые люди действительно менее восторженно отзываются о криптовалюте, чем новое поколение, они, как правило, вкладывают большие суммы денег в криптовалютную отрасль.
Широко распространено мнение о том, что люди старше 40 лет не всегда с большим энтузиазмом относятся к криптовалюте. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mresearcher.com.
Опросы, подобные проведенному LendEDU, в начале ноября прошлого года, демонстрируют, что люди в возрасте от 25 до 34 лет, как правило, больше всего заинтересованны в инвестировании в криптовалюту, особенно в Ethereum.
Новый опрос в Южной Корее, проведенный Корейским фондом защиты финансовых инвесторов, показывает, аналогичную тенденцию: люди в возрасте 20 лет являются наиболее активными в торговле криптовалютой. Но опрос также показал, что пожилые люди готовы вкладывать в цифровую валюту большие деньги.
Читайте также: Аналитики рассказали, сколько людей засыпает вместе с телефонами
Опрос проводился среди более чем 2530 взрослых в возрасте до 64 лет. Интересно то, что люди в возрастной группе 60 лет инвестируют в криптовалюту в 11% процентах случаях. Причем средний показатель инвестиций составляет более 6000 долларов США. Ни одна другая возрастная группа не делает таких инвестиций. Похоже, что фонд, проводящий исследование, обеспокоен тем, что пожилые люди не полностью понимают риски вкладывания своих пенсионных накоплений криптовалюту.
Все это в итоге может привести к тому, что правительство Южной Кореи примет меры для правильного предупреждения пожилых граждан о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту.
Несмотря на то, что пожилые люди действительно менее восторженно отзываются о криптовалюте, чем новое поколение, они, как правило, вкладывают большие суммы денег в криптовалютную отрасль.
Широко распространено мнение о том, что люди старше 40 лет не всегда с большим энтузиазмом относятся к криптовалюте. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mresearcher.com.
Опросы, подобные проведенному LendEDU, в начале ноября прошлого года, демонстрируют, что люди в возрасте от 25 до 34 лет, как правило, больше всего заинтересованны в инвестировании в криптовалюту, особенно в Ethereum.
Новый опрос в Южной Корее, проведенный Корейским фондом защиты финансовых инвесторов, показывает, аналогичную тенденцию: люди в возрасте 20 лет являются наиболее активными в торговле криптовалютой. Но опрос также показал, что пожилые люди готовы вкладывать в цифровую валюту большие деньги.
Читайте также: Аналитики рассказали, сколько людей засыпает вместе с телефонами
Опрос проводился среди более чем 2530 взрослых в возрасте до 64 лет. Интересно то, что люди в возрастной группе 60 лет инвестируют в криптовалюту в 11% процентах случаях. Причем средний показатель инвестиций составляет более 6000 долларов США. Ни одна другая возрастная группа не делает таких инвестиций. Похоже, что фонд, проводящий исследование, обеспокоен тем, что пожилые люди не полностью понимают риски вкладывания своих пенсионных накоплений криптовалюту.
Все это в итоге может привести к тому, что правительство Южной Кореи примет меры для правильного предупреждения пожилых граждан о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
496
0
Оставьте свой комментарий