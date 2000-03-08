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Раздел: Технологии  
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Больше Face ID: Apple анонсировали новые устройства с защитной функцией

Больше Face ID: Apple анонсировали новые устройства с защитной функциейПользователи ждут планшеты с такой функцией.

Согласно инсайдерам компании Finisar, которая выступает поставщиком датчиков VCSEL, Apple готовит серию устройств с Face ID. Ожидаются новые гаджеты во второй половине 2018 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.

Финансовый отчет показывает, что Finisar будет наращивать производство VCSEL. Аналитики, сопоставив другие инсайдерские данные, пришли к выводу, что заказчиком датчиков может быть Apple. Ожидается, что американцы представят 3 новых гаджета, и, судя по всему, все они могут получить Face ID.

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Эксперты ожидают планшет Apple с функцией распознавания лица. Скорее всего, его презентуют в рамках мероприятия WWDC 2018 в начале июня.
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 Теги: Apple, Face ID, функция

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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