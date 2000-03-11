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Раздел: Технологии  
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В Windows 10 появится платформа для работы с искусственным интеллектом

В Windows 10 появится платформа для работы с искусственным интеллектомMicrosoft представила платформу для работы с ИИ в Windows 10

В будущем обновлении Windows 10 появится специализированное программное оборудование для работы с ИИ, под названием Windows ML, предназначенное для программистов и разработчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Основной задачей представленной платформы является применение и экспорт искусственного интеллекта и нейросетей в свои программные продукты.

Применение платформы даст возможность внедрять интеллектуальные программные модули в различные десктопные приложения.

Платформа Windows ML поддерживает интерфейс Windows Machine Learning API, что дает возможность разработчикам экспортировать функциональность прежде обученных нейросетей и подготовленных моделей ИИ в программируемые приложения.

Для обеспечения работоспособности не будет требоваться применение облаков, все потому, что все расчеты смогут производиться на локальных мощностях.

Платформа Windows ML будет поддерживаться всеми гаджетами, работающими на базе ОС Windows. В том числе ноутбуками, нетбуками, персональными компьютерами, периферийными гаджетами интернета и устройствами смешанной и виртуальной реальности Microsoft HoloLens.

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Стоит напомнить, что ранее разработчики сделали заявление о том, что Windows 10 будет доступна на бесплатной основе.
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 Теги: Windows 10, искусственный интеллект

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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