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Раздел: Технологии  
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В Сеть "просочилось" первое изображение флагмана HTC U12+

В Сеть "просочилось" первое изображение флагмана HTC U12+Гаджет будет презентован в мае текущего года.

В Сети появилось первое изображение и технические характеристики HTC U12+. Сведениями поделился известный инсайдер Эванс Бласс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Гаджет под кодовым названием Imagine будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, иметь 6-дюймовый экран с форматом QHD+ и защитным стеклом, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. От влаги и пыли защиту обеспечит стандарт IP68.

Главной особенностью девайса станут четыре камеры: две основных на 12 и 16 Мп со светодиодной вспышкой и две фронтальных по 8 Мп. Сканер отпечатка пальца будет размещаться на задней панели. Ожидается, что аккумулятор гаджета будет иметь мощность в 3420 мАч.

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Следует отметить, что разработку HTC U12+ отлаживали несколько раз. Презентация новинки назначена на май.

В Сеть "просочилось" первое изображение флагмана HTC U12+
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Сегодня, 18:49 » Автор: Татьяна Ларина
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