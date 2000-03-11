Раздел: Технологии
В Сеть "просочилось" первое изображение флагмана HTC U12+
Гаджет будет презентован в мае текущего года.
В Сети появилось первое изображение и технические характеристики HTC U12+. Сведениями поделился известный инсайдер Эванс Бласс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Гаджет под кодовым названием Imagine будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, иметь 6-дюймовый экран с форматом QHD+ и защитным стеклом, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. От влаги и пыли защиту обеспечит стандарт IP68.
Главной особенностью девайса станут четыре камеры: две основных на 12 и 16 Мп со светодиодной вспышкой и две фронтальных по 8 Мп. Сканер отпечатка пальца будет размещаться на задней панели. Ожидается, что аккумулятор гаджета будет иметь мощность в 3420 мАч.
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Следует отметить, что разработку HTC U12+ отлаживали несколько раз. Презентация новинки назначена на май.
В Сети появилось первое изображение и технические характеристики HTC U12+. Сведениями поделился известный инсайдер Эванс Бласс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Гаджет под кодовым названием Imagine будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, иметь 6-дюймовый экран с форматом QHD+ и защитным стеклом, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. От влаги и пыли защиту обеспечит стандарт IP68.
Главной особенностью девайса станут четыре камеры: две основных на 12 и 16 Мп со светодиодной вспышкой и две фронтальных по 8 Мп. Сканер отпечатка пальца будет размещаться на задней панели. Ожидается, что аккумулятор гаджета будет иметь мощность в 3420 мАч.
Читайте также: В Сеть "просочилось" первое изображение iPhone 8
Следует отметить, что разработку HTC U12+ отлаживали несколько раз. Презентация новинки назначена на май.
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