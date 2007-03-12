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Раздел: Технологии  
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В Meizu рассказали о грядущих флагманах

В Meizu рассказали о грядущих флагманахКак стало известно, Meizu уже готовит флагманскую линейку 16.

В следующем месяце китайский производитель также выпустит серию Meizu 15. Об этом заявил создатель компании Хуан Чжан, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

По его словам, апрельские новинки станут «продуктами, к которым пользователи захотят вернуться в течение долгих лет», а Meizu 16 продемонстрирует «полностью цифровой подход». Помимо этого, Хуан Чжан назвал дату выхода шестнадцатого поколения смартфонов бренда.

Серия Meizu 16 дебютирует в августе 2018 года. Остальная информация о гаджетах остаётся в секрете.

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По слухам, линейка Meizu 15 состоит из трёх моделей: 15, 15 Lite и 15 Plus. Последний получит 6-дюймовый дисплей, топовый процессор Samsung Exynos, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ хранилища на выбор, а также прошивку Flyme 7 на базе Android Nougat. Известно также, что младшие 15 и 15 Lite оснастят чипсетами Snapdragon 600-й серии.
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 Теги: Meizu, флагман

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Сегодня, 13:55 » Автор: Татьяна Ларина
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