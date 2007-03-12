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Раздел: Технологии  
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В WhatsApp появились 3 полезные функции

В WhatsApp появились 3 полезные функцииРазработчики добавили в WhatsApp 3 полезных функции

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер 3 полезных функции. Обновление позволит пользователям Android вносить описание групп в приложении, которое станет видно во время добавления новых участников при помощи ссылки-приглашения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

Теперь приложение даст отрывает возможность вести поиск среди участников группы по информации о ней. Отдельно подчеркивается внедрение в программу для общения механизма быстрого переключения между видеозвонками и голосовым общением.

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Для этого требуется лишь активировать кнопку «Видео» при разговоре.
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 Теги: WhatsApp, функции

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Сегодня, 15:05 » Автор: Татьяна Ларина
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