Раздел: Технологии
В WhatsApp появились 3 полезные функции
Разработчики добавили в WhatsApp 3 полезных функции
Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер 3 полезных функции. Обновление позволит пользователям Android вносить описание групп в приложении, которое станет видно во время добавления новых участников при помощи ссылки-приглашения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Теперь приложение даст отрывает возможность вести поиск среди участников группы по информации о ней. Отдельно подчеркивается внедрение в программу для общения механизма быстрого переключения между видеозвонками и голосовым общением.
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Для этого требуется лишь активировать кнопку «Видео» при разговоре.
Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер 3 полезных функции. Обновление позволит пользователям Android вносить описание групп в приложении, которое станет видно во время добавления новых участников при помощи ссылки-приглашения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
Теперь приложение даст отрывает возможность вести поиск среди участников группы по информации о ней. Отдельно подчеркивается внедрение в программу для общения механизма быстрого переключения между видеозвонками и голосовым общением.
Читайте также: В Skype появились новые полезные функции
Для этого требуется лишь активировать кнопку «Видео» при разговоре.
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