Предпросмотр приложений: В Google Play появилась уникальная функция

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Онлайн-магазин от Microsoft, который предлагает приложения под операционную систему Windows 8, насчитывает на сегодняшний день 100 тыс. приложений. Однако в компании всеми силами стараются не отставать от Google Play, где предлагается более 700 тыс. программ, и от AppStore, который насчитывает около 1,2 млн приложений для iOS.