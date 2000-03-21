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Раздел: Технологии  
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Предпросмотр приложений: В Google Play появилась уникальная функция

Предпросмотр приложений: В Google Play появилась уникальная функцияОбновление было внедрено в магазин приложений для всех девайсов.

Разработчики из компании Google Play ввели новую функцию для запуска приложений без предварительной установки на смартфон. Пока данная возможность действует только для небольшого количества мобильных игр.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

Обновление от Google, которое было внедрено в магазин приложений для всех девайсов на платформе Android, получило название Google Play Instant. Теперь каждый желающий сможет опробовать понравившееся дополнение на своем смартфоне без его предварительной установки, что поможет избежать кучи ненужных действий в том случае, если игра все же не оправдает себя. При переходе на страницу приложения для юзеров будет доступна кнопка рядом с «установить» под названием «Try Me» («Попробуй Меня»).

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Пока данная функция доступна всего для 6 игр, среди которых культовые Final Fantasy XV: A new Empire, Solitaire и Bubble With 3. Представители компании Google планируют очень плотно сотрудничать со всеми разработчиками игр и приложений, которые выставляют свои разработки в магазин, для полного внедрения обновления.
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 Теги: Google Play, приложение, обновление

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Вчера, 23:25 » Автор: Едгар Букмирза
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