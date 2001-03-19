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Раздел: Технологии  
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Компания Apple может обрушить стоимость нового поколения iPhone X.

Компания Apple может обрушить стоимость нового поколения iPhone X.“Яблочный” бренд представит публике не только iPhone X+.

Компания Apple может обрушить стоимость нового поколения iPhone X. Такие прогнозы озвучивают эксперты, связывая это с тем, что разработчику удалось снизить себестоимость устройства почти на 10%.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

По словам аналитиков, осенью этого года “яблочный” бренд представит публике не только iPhone X+ и бюджетный iPhone с IPS, но также и обновленную версию классического iPhone X. Смартфон будет иметь диагональ в 5,8 дюймов, а изменения внешнего вида устройства окажутся минимальными. Кроме того, эксперты убеждены, что себестоимость девайса окажется ниже, когда представленный в 2017 году вариант обходился в примерно 357 долларов.

В итоге после выхода на рынок стоимость iPhone X с 64 Гб памяти может составить около 30 тысяч гривен, тогда как “топовая” модификация обойдется в почти 40 тысячи. Впрочем, далеко не все инсайдеры верят, что снижение цен действительно произойдет, особенно учитывая появление бюджетного смартфона с IPS и экраном на 6,1 дюймов.

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Ранее на просторах Сети появились рендерные изображения нового iPhone SE 2.
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 Теги: Apple, iPhone X

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Сегодня, 22:29 » Автор: Едгар Букмирза
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