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Раздел: Технологии  
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Опубликован рейтинг мессенджеров у украинцев

Опубликован рейтинг мессенджеров у украинцевЛидером в Украине является Viber с долей 85%, далее в рейтинге находятся Facebook Messenger – 45%, Skype — 33% пользователей.

Большинство владельцев смартфонов, а точнее 91%, в Украине пользуется мессенджерами. Об этом говорится в исследовании Агентства мобильного маркетинга LEAD9 при участии Киевского Международного Института Социологии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, украинцы все более активно используют мессенджеры, а потребление мобильного интернета из расчета на одного пользователя уже превысило потребление десктопного трафика и продолжает расти.

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При этом, лидером в Украине является Viber с долей 85%, далее в рейтинге популярности у украинских пользователей находятся Facebook Messenger — 45% опрошенных, Skype — 33% пользователей, WhatsApp — 20% и Telegram — 11%.
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 Теги: мессенджеры, украинцы

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Сегодня, 15:03 » Автор: Богдан Процив
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