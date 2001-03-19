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Сапер и хирург: ученые создали уникального робота

Сапер и хирург: ученые создали уникального роботаРазработчик мобильного помощника Siri создал робота, управляемого при помощи очков виртуальной реальности
Компания SRI International, создавшая мобильное приложение Siri, занимается разработкой робота, который сможет выполнять функции сапера или хирурга. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net

Рабочее название робота - Taurus, его вес - 6 кг. Управлять им будет можно при помощи очков виртуальной реальности (VR).

Рабочий прототип робота уже готов. Он может использовать скальпель, иголку и отвертку. Две камеры между руками дают оператору возможность полностью видеть и контролировать действия робота. Кроме того, оператору доступны такие показатели как температура и частота пульса.

Пока что робот разработан под выполнение двух задач: дистанционное обезвреживание бомб и проведении хирургических операций.

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Создатели отметили, что робот не сможет заменить реального врача. В будущем планируется, что робота можно будет использовать в космосе, например, во время полета на Марс.
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 Теги: робот, Хирург

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Сегодня, 14:57 » Автор: Татьяна Ларина
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