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Раздел: Технологии  
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Создан гаджет, способный извлекать воду из воздуха пустынь

Создан гаджет, способный извлекать воду из воздуха пустыньМатериалы используются сегодня для очистки воздуха от паров различных газов.

Ученые из MIT создали первый прототип прибора, способного извлекать питьевую воду из сухого воздуха пустыни, используя пористый материал и средство для удаления накипи, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.

"Когда мы представили этот материал год назад, наши коллеги высказали массу сомнений насчет того, что такое устройство будет работать на практике. Мы провели полевые испытания и проверили каждую претензию, которая была озвучена за минувшие месяцы", — рассказывает Эвелин Вонг (Evelyn Wong), физик из Массачусетского технологического института (США).

Год назад Вонг и ее коллеги представили публике необычный прибор, способный извлекать пары воды из воздуха, используя тепло и свет Солнца, и накапливать ее внутри пористого материала, так называемого металл-органического каркаса. Подобные материалы используются сегодня для очистки воздуха от паров различных газов и ускорения реакций.

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Как обнаружили тогда ученые, подобные конструкции, собранные из молекул средства для удаления накипи и атомов циркония, активно поглощают не водород или улекислоту, а пары воды. Руководствуясь этой идеей, инженеры из MIT создали простейший "генератор воды". Работает он очень просто – "песок" из частиц МОК поглощает воду из воздуха, а свет Солнца заставляет пары воды покинуть их и сконденсироваться в сосуде, подключенном к этому опреснителю.


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 Теги: гаджет, вода, пустыня

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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