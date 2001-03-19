Раздел: Технологии
Цукерберг разместил извинения за утечку данных Facebook
Компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей.
Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании извинения за скандал с утечкой данных пользователей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Текст извинения размером на целую полосу вышел в воскресных выпусках таких газет как The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph.
Основатель Facebook напомнил, что утечка связана с приложением с тестами, через которое в 2014 году были слиты данные миллионов людей.
"Мы отвечаем за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем этой работы", - говорится в сообщении.
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"Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь",- заявил Цукерберг.
Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании извинения за скандал с утечкой данных пользователей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Текст извинения размером на целую полосу вышел в воскресных выпусках таких газет как The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph.
Основатель Facebook напомнил, что утечка связана с приложением с тестами, через которое в 2014 году были слиты данные миллионов людей.
"Мы отвечаем за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем этой работы", - говорится в сообщении.
Читайте также: Марк Цукерберг даст показания в парламенте Великобритании
"Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь",- заявил Цукерберг.
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