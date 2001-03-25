» » В США начали расследование в отношении Facebook
Раздел: Технологии  
0

В США начали расследование в отношении Facebook

В США начали расследование в отношении FacebookРынок уже отреагировал на заявление очередным обвалом акций компании.

Федеральная торговая комиссия США начала открытое непубличное расследование против компании Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Расследование касается недавних новостей в СМИ о нарушении условий конфиденциальности персональных данных одной из крупнейших социальных сетей в мире.

В Федеральной торговой комиссии выразили «очень серьезное беспокойство» по поводу системы защиты информации в социальной сети.

Читайте также: Суд разрешил заочное расследование в отношении олигарха Курченко

Так, всего за несколько минут после обнародования заявления акции Facebook упали почти на 6%, продолжив многодневное падение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Facebook, расследование

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:29 » Автор: Едгар Букмирза
     149
     0

Похожие новости по теме

В ЕС объявили о жестких мерах в отношении Facebook В ЕС объявили о жестких мерах в отношении Facebook

В Еврокомиссии потребовали от руководства Facebook официального объяснения утечки данных 50 млн пользователей.

Власти США начали расследование в отношении Apple: названа причина Власти США начали расследование в отношении Apple: названа причина

Деятельность компании также проверяется в ряде других стран.

Основатель Facebook потерял миллиарды Основатель Facebook потерял миллиарды

Состояние Марка Цукерберга якобы уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.

Новость об изменениях на Facebook негативно сказалась на компании Новость об изменениях на Facebook негативно сказалась на компании

Акции Facebook упали на $3 млрд

США начала расследование против Google США начала расследование против Google

Министерство юстиции США открыла уголовное дело против компании Google.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх