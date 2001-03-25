Раздел: Технологии
В США начали расследование в отношении Facebook
Рынок уже отреагировал на заявление очередным обвалом акций компании.
Федеральная торговая комиссия США начала открытое непубличное расследование против компании Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Расследование касается недавних новостей в СМИ о нарушении условий конфиденциальности персональных данных одной из крупнейших социальных сетей в мире.
В Федеральной торговой комиссии выразили «очень серьезное беспокойство» по поводу системы защиты информации в социальной сети.
Читайте также: Суд разрешил заочное расследование в отношении олигарха Курченко
Так, всего за несколько минут после обнародования заявления акции Facebook упали почти на 6%, продолжив многодневное падение.
Федеральная торговая комиссия США начала открытое непубличное расследование против компании Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Расследование касается недавних новостей в СМИ о нарушении условий конфиденциальности персональных данных одной из крупнейших социальных сетей в мире.
В Федеральной торговой комиссии выразили «очень серьезное беспокойство» по поводу системы защиты информации в социальной сети.
Читайте также: Суд разрешил заочное расследование в отношении олигарха Курченко
Так, всего за несколько минут после обнародования заявления акции Facebook упали почти на 6%, продолжив многодневное падение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
149
0
Оставьте свой комментарий