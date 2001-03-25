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Раздел: Технологии  
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Популярная соцсеть запретила рекламу криптовалют

Популярная соцсеть запретила рекламу криптовалютИзменения вступят в силу на этой неделе.

Социальная сеть Twitter больше не будет рекламировать криптовалюту, ICO (первичное размещение токенов криптовалют) и бинарные опционы, сообщили агентству Reuters в компании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

Также будет запрещена реклама бирж криптовалют, но в этом случае будут предусмотрены выборочные исключения.

В январе рекламу криптовалют запретили в Facebоok. В июне такие же меры примет Google.

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Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).
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 Теги: Twitter, соцсеть, реклама, криптовалюта

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Сегодня, 21:31 » Автор: Едгар Букмирза
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