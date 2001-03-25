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Раздел: Технологии  
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Корпорация Google начала отключать нелегальные смартфоны

Корпорация Google начала отключать нелегальные смартфоныПроверка выполняется при попытке запустить фирменные приложения.

Корпорация Google начала отключать свои приложения и сервисы на смартфонах, которые не прошли сертификацию. Преимущественно, это скопированные китайскими производителями устройства популярных дорогих брендов. Отмечается, что смартфоны «на вшивость» проверяет операционная система Android.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

Проверка выполняется при попытке запустить фирменные приложения. В том случае, если работу гаджета обеспечивает операционка, скомпилированная позднее 16 марта текущего года, программы Google на нем работать не будут. Без этого работа с устройством станет очень неудобной, поскольку ключевые сервисы станут недоступны, даже такой как Google Play.

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Таким образом корпорация пытается оказать влияние на производителей телефонов, которые не проходят сертифкацию,но разрешают загружать на устройства сервисы и приложения Google: Google Play, карты, YouTube и другие. Понять, сертифицирован ли гаджет пользователь может в разделе «Настройки» приложения Play Market.
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Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
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