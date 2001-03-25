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Раздел: Технологии  
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Microsoft запретит ругаться матом

Microsoft запретит ругаться матомСогласно требованию компании, пользователи могут лишиться доступа к своим учетным записям из-за ненормативной лексики.

Компания Microsoft вводит запрет на ругательства матом. Данное требование вступит в силу 1 мая 2018 года. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Согласно новому правилу пользователь сможет потерять право доступа к своим учетным записям вместе со всеми программами в случае использования ненормативной лексики и "агрессивных выпадов и угроз".

Таким образом, употребление мата будет запрещено во всех программах. Однако не уточняется, какие именно слова будут считаться оскорбительными.

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Кроме того сообщается, что компания оставит за собой право закрыть доступ нарушителю к службам, или удалить его учетные записи. В то же время сотрудники компании имеют право просматривать личную переписку, а также личные данные нарушителя.
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 Теги: Microsoft, ругань

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Сегодня, 17:03 » Автор: Богдан Процив
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