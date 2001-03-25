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Раздел: Технологии  
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Microsoft начнет банить пользователей за мат

Microsoft начнет банить пользователей за матПоправки вступят в силу с начала мая 2018 года.

Новую политику, которая коснется сервисов Skype и Xbox Live, объявила корпорация Microsoft. Сотрудники софтверной компании будут блокировать пользователей за матерные слова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

В пользовательском соглашении по поводу онлайн-сервисов и программных продуктов корпорации Microsoft появился пункт, запрещающий оскорбительную лексику.

Руководство корпорации дало расширенное определение понятию «ненадлежащего контента» на сервисах Skype и Xbox Live. К этим запретам можно отнести публикацию порнографических материалов, фотографий с обнаженными людьми, сцены преступной деятельности или насилия.

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По поводу запрета на оскорбительную лексику не ясно, какие именно слова Microsoft внесла в этот список.
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 Теги: Microsoft, мат, бан

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Сегодня, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
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