Раздел: Технологии
Microsoft начнет банить пользователей за мат
Поправки вступят в силу с начала мая 2018 года.
Новую политику, которая коснется сервисов Skype и Xbox Live, объявила корпорация Microsoft. Сотрудники софтверной компании будут блокировать пользователей за матерные слова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
В пользовательском соглашении по поводу онлайн-сервисов и программных продуктов корпорации Microsoft появился пункт, запрещающий оскорбительную лексику.
Руководство корпорации дало расширенное определение понятию «ненадлежащего контента» на сервисах Skype и Xbox Live. К этим запретам можно отнести публикацию порнографических материалов, фотографий с обнаженными людьми, сцены преступной деятельности или насилия.
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По поводу запрета на оскорбительную лексику не ясно, какие именно слова Microsoft внесла в этот список.
Новую политику, которая коснется сервисов Skype и Xbox Live, объявила корпорация Microsoft. Сотрудники софтверной компании будут блокировать пользователей за матерные слова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
В пользовательском соглашении по поводу онлайн-сервисов и программных продуктов корпорации Microsoft появился пункт, запрещающий оскорбительную лексику.
Руководство корпорации дало расширенное определение понятию «ненадлежащего контента» на сервисах Skype и Xbox Live. К этим запретам можно отнести публикацию порнографических материалов, фотографий с обнаженными людьми, сцены преступной деятельности или насилия.
Читайте также: Facebook начнет считывать эмоции пользователей
По поводу запрета на оскорбительную лексику не ясно, какие именно слова Microsoft внесла в этот список.
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