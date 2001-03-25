Раздел: Технологии
Предложена новая технология создания бумаги
Для производства используют отходы жизнедеятельности животных.
Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем для производства блокнотов, тетрадей и других бумажных изделий человечеству не придется уничтожать зеленые насаждения. Использовать при производстве бумаги ученые предлагают отходы жизнедеятельности животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Американское общество химиков опубликовало результаты научной работы, свидетельствующие о том, что ценным источником продукции при производстве бумаги могут стать экскременты таких представителей животного мира, как слоны, лошади и коровы. Об этом заявляет доктор Александр Бисмарк (Alexander Bismarck), настаивающий, что лучше всего для производства использовать отходы жизнедеятельности животных, которые едят траву, поскольку в их экскрементах содержится много целлюлозы (до 40% от общего веса).
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Доктор также утверждает, что производство бумаги из такого материала будет менее энергетически затратным и более экологически чистым, чем применение с той же целью древесины.
Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем для производства блокнотов, тетрадей и других бумажных изделий человечеству не придется уничтожать зеленые насаждения. Использовать при производстве бумаги ученые предлагают отходы жизнедеятельности животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Американское общество химиков опубликовало результаты научной работы, свидетельствующие о том, что ценным источником продукции при производстве бумаги могут стать экскременты таких представителей животного мира, как слоны, лошади и коровы. Об этом заявляет доктор Александр Бисмарк (Alexander Bismarck), настаивающий, что лучше всего для производства использовать отходы жизнедеятельности животных, которые едят траву, поскольку в их экскрементах содержится много целлюлозы (до 40% от общего веса).
Читайте также: "Писк" моды: необычные платья из бумаги. Фото
Доктор также утверждает, что производство бумаги из такого материала будет менее энергетически затратным и более экологически чистым, чем применение с той же целью древесины.
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