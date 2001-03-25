Sony готовится выпустить два новых планшета

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Корейская Samsung и тайваньская HTC несколько туманно сообщают о планах по обновлению своих устройств до Android 4.3 Jelly Bean. В отличие от других крупнейших производителей смартфонов Sony четко озвучила список устройств, которые получат обновление Android 4.3. В перечень устройств, которые обновляются до новой версии