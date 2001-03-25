Раздел: Технологии
Sony готовится выпустить два новых планшета
Оба планшета работают под управлением операционной системы Android.
Источники сообщают о том, что компания Sony снова начнет выпуск планшетов уже в этом году. В исходном коде приложения камеры для смартфонов Sony содержится информация о, как минимум, двух грядущих планшетах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Оба планшета работают под управлением операционной системы Android, они отличаются диагональю дисплеев (8 и 10 дюймов). Планшеты могут быть анонсированы вместе с флагманским смартфоном Sony Xperia XZ2 Pro.
Предположительно, планшеты будут носить название Sony Xperia XZ2, а по характеристиками они будут конкурировать с Samsung Galaxy Tab S3 и последними планшетами iPad. В оснащение должна войти однокристальная система семейства Snapdragon 8xx.
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Рынок планшетов в последние годы продолжает сокращаться, производители выпускают меньше моделей, поэтому у новинок Sony будет не так много конкурентов.
Источники сообщают о том, что компания Sony снова начнет выпуск планшетов уже в этом году. В исходном коде приложения камеры для смартфонов Sony содержится информация о, как минимум, двух грядущих планшетах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Оба планшета работают под управлением операционной системы Android, они отличаются диагональю дисплеев (8 и 10 дюймов). Планшеты могут быть анонсированы вместе с флагманским смартфоном Sony Xperia XZ2 Pro.
Предположительно, планшеты будут носить название Sony Xperia XZ2, а по характеристиками они будут конкурировать с Samsung Galaxy Tab S3 и последними планшетами iPad. В оснащение должна войти однокристальная система семейства Snapdragon 8xx.
Читайте также: Samsung готовится выпустить гнущийся смартфон
Рынок планшетов в последние годы продолжает сокращаться, производители выпускают меньше моделей, поэтому у новинок Sony будет не так много конкурентов.
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