Раздел: Технологии
Huawei запатентовала "шарнирный" смартфон
При этом в смартфоне используется не два дисплея, а один
Уже нет ни капли сомнения в том, что в скором времени на рынок будут выпущены складные смартфоны, так как основная часть производителей готовится к их дебюту всеми силами.
Заявку на регистрацию патента, описывающего конструкцию складного смартфона, подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности компания Huawei, передает Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com.
Документ был подан 19 сентября 2017 года, а опубликован 29 марта 2018 года. В патенте описывается смартфон, который способен складываться, как книжка.
Конструкция напоминает шарнир в Microsoft Surface Microsoft Book. При этом в смартфоне используется не два дисплея, а один, также складной. Но, по сути, в разложенном состоянии это уже, фактически, планшет.
Новости по теме: LG запатентовала смартфон необычной формы
Стоит отметить, что в конце прошлого года Huawei намекала, что в скором времени представит смартфон, для которого требуется улучшенный гибкий механический складной дизайн.
Уже нет ни капли сомнения в том, что в скором времени на рынок будут выпущены складные смартфоны, так как основная часть производителей готовится к их дебюту всеми силами.
Заявку на регистрацию патента, описывающего конструкцию складного смартфона, подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности компания Huawei, передает Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com.
Документ был подан 19 сентября 2017 года, а опубликован 29 марта 2018 года. В патенте описывается смартфон, который способен складываться, как книжка.
Конструкция напоминает шарнир в Microsoft Surface Microsoft Book. При этом в смартфоне используется не два дисплея, а один, также складной. Но, по сути, в разложенном состоянии это уже, фактически, планшет.
Новости по теме: LG запатентовала смартфон необычной формы
Стоит отметить, что в конце прошлого года Huawei намекала, что в скором времени представит смартфон, для которого требуется улучшенный гибкий механический складной дизайн.
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