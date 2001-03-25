Названы самые популярные приложения с дополненной реальностью

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Apple App Store - один из крупнейших на сегодня онлайн-магазинов приложений, который предлагает сотни тысячи программ и игр для владельцев iPhone и iPad и пополняется каждый день программными новинками. Давайте взглянем на то, какие программы сейчас лидируют в магазине, то есть пользуются наибольшей популярностью у