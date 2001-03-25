Раздел: Технологии
Названы самые популярные приложения с дополненной реальностью
Компания опубликовала список самых популярных разработок
Вместе с iOS 11 Apple анонсировала дополненную реальность и интерфейс для разработчиков AR Kit.
С тех пор в прошло уже более полугода и в App Store появилось немало приложений, построенных на данном API, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
http://internetua.com/opublikovan-spisok-samh-populyarnh-prilojenii-s-dopolnennoi-realnostua
Аналитическая компания SensorTower заявила, что за это время пользователи загружали приложения с дополненной реальностью более 13 миллионов раз. Заодно компания опубликовала список самых популярных разработок.
Преимущественно пользователи загружают игры. На них приходится 47% загрузок. На второй строчке – Утилиты (14%). Категория Стиль жизни стала популярнее на 6%, поднявший с 5 до 11 процентов всего за пару месяцев.
Новости по теме: Названы самые популярные приложения уходящего года
Самым популярным приложением построенным на дополненной реальности признано AR Dragon. Распространяется оно бесплатно. В топе самых популярных платных приложений CamToPlan Pro. Всего же в App Store насчитывается около 2 000 приложений, использующих движок ARKit.
Вместе с iOS 11 Apple анонсировала дополненную реальность и интерфейс для разработчиков AR Kit.
С тех пор в прошло уже более полугода и в App Store появилось немало приложений, построенных на данном API, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
http://internetua.com/opublikovan-spisok-samh-populyarnh-prilojenii-s-dopolnennoi-realnostua
Аналитическая компания SensorTower заявила, что за это время пользователи загружали приложения с дополненной реальностью более 13 миллионов раз. Заодно компания опубликовала список самых популярных разработок.
Преимущественно пользователи загружают игры. На них приходится 47% загрузок. На второй строчке – Утилиты (14%). Категория Стиль жизни стала популярнее на 6%, поднявший с 5 до 11 процентов всего за пару месяцев.
Новости по теме: Названы самые популярные приложения уходящего года
Самым популярным приложением построенным на дополненной реальности признано AR Dragon. Распространяется оно бесплатно. В топе самых популярных платных приложений CamToPlan Pro. Всего же в App Store насчитывается около 2 000 приложений, использующих движок ARKit.
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