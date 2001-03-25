Раздел: Технологии
Еще одна страна планирует заблокировать Telegram
Иранская программа для общения будет называться «Соруш».
Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что иранская альтернатива Telegram начнёт свою работу в стране в течение ближайших недель.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rt.com.
Он уточнил, что решение о замене было принято на самом высоком уровне правительства страны. Сделано это будет ради национальной безопасности, так как ранее данный мессенджер сыграл деструктивную роль в ходе протестов в иранских городах.
Боруджерди также выразил надежду, что, несмотря на популярность мессенджера Павла Дурова среди иранцев, национальный цифровой сервис быстро заменит его, когда тот будет заблокирован.
Читайте также: Роскомнадзор обещает заблокировать Telegram
Других подробностей относительно возможной блокировки Telegram агентство не приводит.
Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что иранская альтернатива Telegram начнёт свою работу в стране в течение ближайших недель.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rt.com.
Он уточнил, что решение о замене было принято на самом высоком уровне правительства страны. Сделано это будет ради национальной безопасности, так как ранее данный мессенджер сыграл деструктивную роль в ходе протестов в иранских городах.
Боруджерди также выразил надежду, что, несмотря на популярность мессенджера Павла Дурова среди иранцев, национальный цифровой сервис быстро заменит его, когда тот будет заблокирован.
Читайте также: Роскомнадзор обещает заблокировать Telegram
Других подробностей относительно возможной блокировки Telegram агентство не приводит.
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