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Раздел: Технологии  
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Еще одна страна планирует заблокировать Telegram

Еще одна страна планирует заблокировать TelegramИранская программа для общения будет называться «Соруш».

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что иранская альтернатива Telegram начнёт свою работу в стране в течение ближайших недель.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rt.com.

Он уточнил, что решение о замене было принято на самом высоком уровне правительства страны. Сделано это будет ради национальной безопасности, так как ранее данный мессенджер сыграл деструктивную роль в ходе протестов в иранских городах.

Боруджерди также выразил надежду, что, несмотря на популярность мессенджера Павла Дурова среди иранцев, национальный цифровой сервис быстро заменит его, когда тот будет заблокирован.

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Других подробностей относительно возможной блокировки Telegram агентство не приводит.
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 Теги: Telegram, блокировка, Иран

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Сегодня, 18:25 » Автор: Едгар Букмирза
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ЕЩЁ ОДНА НЕДОСТРАНА ! wink ЕЩЁ ОДИН ОБЕЗЯННИК ЧУРБАНСКИЙ... КАК ПИ ДОРОССИЯ ОДНАКО !

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