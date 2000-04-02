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Раздел: Технологии  
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Немецкие инженеры создали робота-летучую лисицу

Немецкие инженеры создали робота-летучую лисицуКрылья изготовлены их двух эластичных мембран.

Компания Festo представила робота, который выглядит как летучая лисица - один из представителей летучих мышей - и может летать в полуавтономном режиме.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Механический аналог летучей лисицы под названием BionicFlyingFox получил размахом крыльев в 2.28 метра, сообщает Interesting Engineering.

Интересно, что робот BionicFlyingFox заметно отличается от своего прототипа размерами - у настоящих летучих лисиц размах крыльев не превышает полутора метров.

Мотор установлен в туловище робота и соединен с крыльями. Вращение двигателя заставляет крылья периодически распрямляться и складываться, двигая робота вперед и удерживая его в воздухе.

При повреждении или проколе крыла эти шестиугольники не дают повреждению распространяться дальше.

Полуавтономная система самостоятельно выбирает оптимальное положение корпуса и траекторию. Управление BionicFlyingFox осуществляется с помощью внешней системы контроля, которая посылает роботу команды. В системе используются две инфракрасные камеры, которые расположены поверх блока панорамирования. Это позволяет камерам легко отслеживать весь полет BionicFlyingFox с земли. Эти камеры используют четыре инфракрасных маркера, которые размещены на ногах робота и крыльях.

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Изображения и образцы полета от камер робота идут к центральному главному компьютеру, который использует машинное обучение, чтобы придумать лучшие варианты полета и проверить его пролет по заранее запрограммированным дорожкам. Траектории полета постоянно улучшаются, а затем отправляются обратно роботу.
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 Теги: Немецкие инженеры, робот, лисица

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Сегодня, 18:27 » Автор: Едгар Букмирза
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