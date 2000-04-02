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Раздел: Технологии  
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Индия вошла в тройку крупнейших производителей смартфонов

Индия вошла в тройку крупнейших производителей смартфоновСейчас в стране сосредоточено 11% глобального производства.

Индийские производители догоняют Китай в производстве мобильных устройств. Количество изготовленных в Индии девайсов возросло до 11 миллионов единиц в 2017 году. Теперь Индия занимает второе место в рейтинге крупнейших вендоров мобильных телефонов в мире, ей удалось обогнать Вьетнам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Сейчас в стране сосредоточено 11% глобального производства, тогда как в 2014 году этот показатель составлял лишь 3%. Аналитики Indian Cellular Association использовали данные таких аналитических компаний и статистических организаций, как IHS, Китайское национальное бюро статистики и Вьетнамский главный офис статистики.

В 2017–2018 годах Индия сократила импорт аппаратов почти вдвое. Зато к концу следующего года страна планирует экспортировать 120 миллионов мобильных устройств общей стоимостью 1,5 миллиона долларов.

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Индийские чиновники планируют увеличить количество произведенных в стране комплектующих до 500 миллионов штук в 2019 году на общую сумму 46 миллиардов долларов. Такой план требует дополнительных затрат на производство, которые составят 8 миллиардов долларов. Стоит отметить, что до 2019 года это создаст почти 1,5 млн дополнительных рабочих мест.
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 Теги: смартфон, Индия

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Сегодня, 21:28 » Автор: Едгар Букмирза
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