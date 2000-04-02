Индия вошла в тройку крупнейших производителей смартфонов

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Аналитики компании IDC провели исследование, которое показало, что во втором квартал текущего года было продано более 432,1 млн. мобильных устройств. Стоит обратить внимание на то, что этот показатель на 6% больше, чем в прошлом году. Ещё одним важным фактом является то, что общее количество продаж смартфонов уже второй