Раздел: Технологии
Xiaomi разработала гаджет для здоровья
Новинка является полностью цифровым устройством.
Компания Xiaomi представила новый девайс для здоровья – цифровой термометр. Его полное название звучит Seconds-test Medical electronic thermometer Mijia.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Цена новинки приятная – всего 3 доллара (80 гривен).
Гаджет оснащен 18,8-миллиметровым жидкокристаллическим дисплеем для вывода температуры. Термометр использует высокоточный терморезистор и аналого-цифровой модуль преобразования, поэтому точность измерения довольно высокая –± 0,1 (35 – 39 градусов Цельсия).
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Продажи термометра стартуют уже 3 апреля, Новинка будет доступна в сети Xiaomi Mall, YouPin, Jingdong, Suning и Mi Home.
Компания Xiaomi представила новый девайс для здоровья – цифровой термометр. Его полное название звучит Seconds-test Medical electronic thermometer Mijia.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Цена новинки приятная – всего 3 доллара (80 гривен).
Гаджет оснащен 18,8-миллиметровым жидкокристаллическим дисплеем для вывода температуры. Термометр использует высокоточный терморезистор и аналого-цифровой модуль преобразования, поэтому точность измерения довольно высокая –± 0,1 (35 – 39 градусов Цельсия).
Читайте также: Xiaomi представила новый гаджет
Продажи термометра стартуют уже 3 апреля, Новинка будет доступна в сети Xiaomi Mall, YouPin, Jingdong, Suning и Mi Home.
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