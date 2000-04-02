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Раздел: Технологии  
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Xiaomi разработала гаджет для здоровья

Xiaomi разработала гаджет для здоровьяНовинка является полностью цифровым устройством.

Компания Xiaomi представила новый девайс для здоровья – цифровой термометр. Его полное название звучит Seconds-test Medical electronic thermometer Mijia.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Цена новинки приятная – всего 3 доллара (80 гривен).

Гаджет оснащен 18,8-миллиметровым жидкокристаллическим дисплеем для вывода температуры. Термометр использует высокоточный терморезистор и аналого-цифровой модуль преобразования, поэтому точность измерения довольно высокая –± 0,1 (35 – 39 градусов Цельсия).

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Продажи термометра стартуют уже 3 апреля, Новинка будет доступна в сети Xiaomi Mall, YouPin, Jingdong, Suning и Mi Home.

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 Теги: Xiaomi, здоровья, гаджет

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Вчера, 23:11 » Автор: Едгар Букмирза
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