Apple откажется от процессоров Intel

Компания Apple Inc. планирует использовать свои собственные чипы на компьютерах Mac, начиная с 2020 года, заменяя процессоры Intel Corp.Инициатива, под кодовым названием Kalamata, все еще находится на ранней стадии, но входит в более масштабную стратегию, чтобы все устройства Apple, включая Mac, iPhones и iPads, работали одинаково, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua Как отмечает Bloomberg, отказ Apple от чипов Intel станет ударом для последней. По данным агентства, это приносит ей около 5% годового дохода. Apple использует чипы Intel в своих компьютерах с 2005 года.В то же время, такое решение позволит Apple быстрее принести новые функции всем своим продуктам и выделиться из ряда конкурентов. Использование собственных основных чипов сделало бы Apple единственным крупным производителем ПК, который использует свои собственные процессоры. Dell Technologies Inc., HP Inc., Lenovo Group Ltd. и Asustek Computer Inc. используют чипы Intel.По сути, сейчас на процессорах от Intel работают только ноутбуки и ПК Apple. iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV уже используют собственные чипы."Мы думаем, что Apple рассматривает способы дальнейшей интеграции своих аппаратных и программных платформ, и они явно сделали некоторые шаги в этом пространстве, пытаясь интегрировать iOS и macOS. Имеет смысл предположить, что они пойдут дальше в этом направлении", - сказал Шеннон Кросс, аналитик Cross Research.Apple отказалась от комментариев, отмечает Bloomberg. В Intel также заявили, что компания не комментируют слухи о своих клиентах. Тем не менее, акции Intel упали на 6,4% до $48,75. Общее же падение акций составило 9,2%, что является крупнейшим падением за последние 2 года.