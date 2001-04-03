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Раздел: Технологии  
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Apple откажется от процессоров Intel

Apple откажется от процессоров IntelСейчас на процессорах от Intel работают только ноутбуки и ПК Apple.

Компания Apple Inc. планирует использовать свои собственные чипы на компьютерах Mac, начиная с 2020 года, заменяя процессоры Intel Corp.

Инициатива, под кодовым названием Kalamata, все еще находится на ранней стадии, но входит в более масштабную стратегию, чтобы все устройства Apple, включая Mac, iPhones и iPads, работали одинаково, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Как отмечает Bloomberg, отказ Apple от чипов Intel станет ударом для последней. По данным агентства, это приносит ей около 5% годового дохода. Apple использует чипы Intel в своих компьютерах с 2005 года.

В то же время, такое решение позволит Apple быстрее принести новые функции всем своим продуктам и выделиться из ряда конкурентов. Использование собственных основных чипов сделало бы Apple единственным крупным производителем ПК, который использует свои собственные процессоры. Dell Technologies Inc., HP Inc., Lenovo Group Ltd. и Asustek Computer Inc. используют чипы Intel.

По сути, сейчас на процессорах от Intel работают только ноутбуки и ПК Apple. iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV уже используют собственные чипы.

"Мы думаем, что Apple рассматривает способы дальнейшей интеграции своих аппаратных и программных платформ, и они явно сделали некоторые шаги в этом пространстве, пытаясь интегрировать iOS и macOS. Имеет смысл предположить, что они пойдут дальше в этом направлении", - сказал Шеннон Кросс, аналитик Cross Research.

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Apple отказалась от комментариев, отмечает Bloomberg. В Intel также заявили, что компания не комментируют слухи о своих клиентах. Тем не менее, акции Intel упали на 6,4% до $48,75. Общее же падение акций составило 9,2%, что является крупнейшим падением за последние 2 года.
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 Теги: Apple, Intel

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Сегодня, 12:30 » Автор: Богдан Процив
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