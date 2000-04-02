Раздел: Технологии
Instagram ограничит доступ других приложений к данным
Все сторонние разработчики имели возможность совершать до 5 тысяч запросов на каждого пользователя в течение часа.
Сервис фотоблогов Instagram без каких-либо предупреждений создал ограничение по доступу к API для всего стороннего ПО. Для некоторых части возможностей соответствующие механизмы полностью заблокировали, сообщает TechCrunch, ссылаясь на собственные источники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться разработчикам, заключаются в скорости передачи обновлённых сведений после обращения к API Instagram. Ранее все сторонние разработчики имели возможность совершать до 5 тысяч запросов на каждого пользователя в течение часа, а после 30 марта Instagram определил лимит в размере 200 контактов с базой данных в течение 1 часа.
Соответствующие изменения привели к нарушению работы ряда сервисов, включая Reports+, позволяющий проводить аналитику с ориентированием на собственных подписчиков в Instagram. Приложение предлагает различные платные инструменты стоимостью в $3,99 за месяц пользования. По информации специалистов, работающих в составе исследовательской группы Sensor Tower, начиная с октября 2016-го Reports+ удалось заработать порядка $18 млн за счет продаж своего приложения в Google Play и App Store пользователям всего мира.
С определенными проблемами могут столкнуться компании из сегмента обслуживания и маркетинга. Введенные ограничения существенно усложнят отслеживание жалоб и появление отзывов клиентов на страницах Instagram. Опрошенные разработчики заявили, что им не передавали никаких предварительных уведомлений касательно намерений ввести любые ограничения. Представители Instagram данную ситуацию комментировать не стали.
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Некоторые лимиты на доступ к API работники Instagram анонсировали в январе 2018-го года, однако в тот раз отмечалось, что изменения введут после июля текущего года и реализуют в течение 2-х лет. Эксперты выразили мнение, что такие изменения имеют отношение к попытками Facebook увеличить уровень защиты персональных данных пользователей после скандала с утечкой информации о 50 млн человек к специалистам Cambridge Analytica в обход установленных правил соцсети.
Сервис фотоблогов Instagram без каких-либо предупреждений создал ограничение по доступу к API для всего стороннего ПО. Для некоторых части возможностей соответствующие механизмы полностью заблокировали, сообщает TechCrunch, ссылаясь на собственные источники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться разработчикам, заключаются в скорости передачи обновлённых сведений после обращения к API Instagram. Ранее все сторонние разработчики имели возможность совершать до 5 тысяч запросов на каждого пользователя в течение часа, а после 30 марта Instagram определил лимит в размере 200 контактов с базой данных в течение 1 часа.
Соответствующие изменения привели к нарушению работы ряда сервисов, включая Reports+, позволяющий проводить аналитику с ориентированием на собственных подписчиков в Instagram. Приложение предлагает различные платные инструменты стоимостью в $3,99 за месяц пользования. По информации специалистов, работающих в составе исследовательской группы Sensor Tower, начиная с октября 2016-го Reports+ удалось заработать порядка $18 млн за счет продаж своего приложения в Google Play и App Store пользователям всего мира.
С определенными проблемами могут столкнуться компании из сегмента обслуживания и маркетинга. Введенные ограничения существенно усложнят отслеживание жалоб и появление отзывов клиентов на страницах Instagram. Опрошенные разработчики заявили, что им не передавали никаких предварительных уведомлений касательно намерений ввести любые ограничения. Представители Instagram данную ситуацию комментировать не стали.
Читайте также: В Instagram появилась новая функция
Некоторые лимиты на доступ к API работники Instagram анонсировали в январе 2018-го года, однако в тот раз отмечалось, что изменения введут после июля текущего года и реализуют в течение 2-х лет. Эксперты выразили мнение, что такие изменения имеют отношение к попытками Facebook увеличить уровень защиты персональных данных пользователей после скандала с утечкой информации о 50 млн человек к специалистам Cambridge Analytica в обход установленных правил соцсети.
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