Раздел: Технологии
Lenovo представила клон iPhone X
Смартфон оснащен "монобровью" и вертикальной двойной камерой.
Компания Lenovo представила новый смартфон, внешне очень напоминающий iPhone X. При этом устройство отличается характеристиками, свойственными гаджетам среднего класса. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Новинка получила экран на 90 процентов лицевой панели, с дисплеем диагональю 6,2 дюйма.
В основу лег процессор Qualcomm Snapdragon 636 вреднего уровня. Объем оперативной памяти составил 6 ГБ, а встроенной - от 64 до 128 ГБ.
Камера является двойной, с модулями на 16 мегапикселей. Фронтальная имеет разрешение 8 Мп.
Емкость аккумулятора смартфона составляет 3300 мАч. Работает новинка под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.
Стоимость новинки составляет около 200 долларов для базовой версии, и 280 долларов - для старшей.
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Эксперты уже успели оценить новинку, оставив довольно разочарованные отзывы. По предварительным слухам ожидалось, что гаджет станет флагманом и получит характеристики топовых устройств.
Компания Lenovo представила новый смартфон, внешне очень напоминающий iPhone X. При этом устройство отличается характеристиками, свойственными гаджетам среднего класса. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Новинка получила экран на 90 процентов лицевой панели, с дисплеем диагональю 6,2 дюйма.
В основу лег процессор Qualcomm Snapdragon 636 вреднего уровня. Объем оперативной памяти составил 6 ГБ, а встроенной - от 64 до 128 ГБ.
Камера является двойной, с модулями на 16 мегапикселей. Фронтальная имеет разрешение 8 Мп.
Емкость аккумулятора смартфона составляет 3300 мАч. Работает новинка под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.
Стоимость новинки составляет около 200 долларов для базовой версии, и 280 долларов - для старшей.
Читайте также: Intel выпустила новый процессор Core i7
Эксперты уже успели оценить новинку, оставив довольно разочарованные отзывы. По предварительным слухам ожидалось, что гаджет станет флагманом и получит характеристики топовых устройств.
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