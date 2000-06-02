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Раздел: Технологии  
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Lenovo представила клон iPhone X

Lenovo представила клон iPhone XСмартфон оснащен "монобровью" и вертикальной двойной камерой.

Компания Lenovo представила новый смартфон, внешне очень напоминающий iPhone X. При этом устройство отличается характеристиками, свойственными гаджетам среднего класса. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Новинка получила экран на 90 процентов лицевой панели, с дисплеем диагональю 6,2 дюйма.

В основу лег процессор Qualcomm Snapdragon 636 вреднего уровня. Объем оперативной памяти составил 6 ГБ, а встроенной - от 64 до 128 ГБ.

Камера является двойной, с модулями на 16 мегапикселей. Фронтальная имеет разрешение 8 Мп.

Емкость аккумулятора смартфона составляет 3300 мАч. Работает новинка под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Стоимость новинки составляет около 200 долларов для базовой версии, и 280 долларов - для старшей.

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Эксперты уже успели оценить новинку, оставив довольно разочарованные отзывы. По предварительным слухам ожидалось, что гаджет станет флагманом и получит характеристики топовых устройств.

Lenovo представила клон iPhone X
Lenovo представила клон iPhone X
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 Теги: Lenovo, смартфон

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Сегодня, 17:32 » Автор: Богдан Процив
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