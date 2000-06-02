Раздел: Технологии
В США выпустили уникальные кроссовки
Обувь передает информацию на интеллектуальное устройство пользователя.
Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) и Puma выпустили кроссовки, вентиляцию в которых контролируют особые бактерии.
Идея этого сотрудничества заключается в том, что люди будут носить живые, адаптируемые продукты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Коллекция кроссовок получила название Adaptive Dynamics, и это один из первых в мире видов обуви с элементами так называемого биодизайна.
Бактерии, которые размещены внутри щелей на верхнем слое стельки, способны обнаруживать соединения, присутствующие в поту. Затем бактерии реагируют, изменяя проводимость стельки. Далее происходит регистрация этих изменений. В конце обувь передает информацию на интеллектуальное устройство пользователя. Пользователи могут прочитать все об усталости и уровне производительности в режиме реального времени.
«Биодизайн может стать новым способом взаимодействия человека с материалами; материал может самостоятельно менять форму в соответствии с изменениями среды», — подчеркнули создатели кроссовок.
Официальных планов по выходу такой обуви на рынок пока нет, однако ожидается, что коллекция все же появится в виде лимитированной серии, после чего некоторые наработки могут быть использованы в основной линейке продуктов Puma.
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Кроме того, Puma представила футболку Carbon Eaters с маленьким контейнером, наполненным культурой микроорганизмов, которые реагируют на повышенную концентрацию углекислого газа в воздухе изменением цвета.
Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) и Puma выпустили кроссовки, вентиляцию в которых контролируют особые бактерии.
Идея этого сотрудничества заключается в том, что люди будут носить живые, адаптируемые продукты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Коллекция кроссовок получила название Adaptive Dynamics, и это один из первых в мире видов обуви с элементами так называемого биодизайна.
Бактерии, которые размещены внутри щелей на верхнем слое стельки, способны обнаруживать соединения, присутствующие в поту. Затем бактерии реагируют, изменяя проводимость стельки. Далее происходит регистрация этих изменений. В конце обувь передает информацию на интеллектуальное устройство пользователя. Пользователи могут прочитать все об усталости и уровне производительности в режиме реального времени.
«Биодизайн может стать новым способом взаимодействия человека с материалами; материал может самостоятельно менять форму в соответствии с изменениями среды», — подчеркнули создатели кроссовок.
Официальных планов по выходу такой обуви на рынок пока нет, однако ожидается, что коллекция все же появится в виде лимитированной серии, после чего некоторые наработки могут быть использованы в основной линейке продуктов Puma.
Читайте также: В Сети продаются кроссовки от Apple
Кроме того, Puma представила футболку Carbon Eaters с маленьким контейнером, наполненным культурой микроорганизмов, которые реагируют на повышенную концентрацию углекислого газа в воздухе изменением цвета.
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