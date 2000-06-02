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Раздел: Технологии  
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Опубликован рейтинг самых производительных Android-смартфонов в мире

Опубликован рейтинг самых производительных Android-смартфонов в миреПервое место занял недавно анонсированный OnePlus

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu назвали десять самых производительных Android-смартфонов за май нынешнего года. Об этом сообщает ресурс Gizmochina, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Десятое, девятое и восьмое места заняли смартфоны с процессором Kirin 970 — Honor V10, Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro. Их результаты составляют от 210 до 212 тысяч баллов. Почему в топ-10 не вошли флагманы Huawei P20 и P20 Pro с таким же чипом, не уточняется.

Напомним: топовый Huawe Mate 10 Pro может похвастаться сдвоенной основной камерой Leica, искусственным интеллектом для лучших фото, а также аккумулятором на 4000 мАч. Благодаря этому от одного заряда гаджет работает около двух суток.

Седьмая строчка принадлежит игровому аппарату Nubia Red Magic, который базируется на Snapdragon 835 и набирает 214 тысяч баллов. Шестое место у Xiaomi Mi Mix 2S. Аппарат работает на самом топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и набирает 261 тысячу очков.

К особенностям Mi Mix 2S относится керамический корпус, сдвоенная основная камера (эксперты DxOmark назвали качество ее снимков аналогичным iPhone X) с искусственным интеллектом и 6-дюймовый дисплей.

Пятая и четвертая позиции соответственно относятся к Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ (с процессорами Snapdragon 845). Оба гаджета набрали по 262 тысячи очков.

Главная особенность Galaxy S9 и S9+ кроме вытянутых AMOLED-экранов и мощной «начинки» заключается в основной камере с изменяющейся диафрагмой. По задумке производителя это помогает лучше снимать в условиях с сложным освещением.

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Третье и второе места принадлежат смартфонам Xiaomi Black Shark и Smartisan R1. Первое место занял недавно анонсированный OnePlus 6 (274 тысячи баллов). У него 6,28-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей, процессор Snapdragon 845, а также сдвоенная основная камера на 16 и 20 Мп.
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 Теги: рейтинг, OnePlus

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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