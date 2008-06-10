Раздел: Технологии
В Battlefield V появится популярный режим
Battlefield V выйдет 19 октября.
Похоже вскоре не останется ни одного крупного шутера без режима Battle Royale. Во время пресс-конференции Electronic Arts студия DICE подтвердила, что в игре появится Royale — масштабный режим по формуле «Королевской битвы» с разрушениями, игрой в команде и техникой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
В то же время, если верить авторам, этот режим не будет похож ни на какие-либо другие режимы франшизы, ни на нынешних представителей жанра, и предложит геймерам нечто совершенно новое.
Впрочем, основное внимание разработчики уделят другим режимам, к примеру, «Большим операциям», посвященным крупным битвам Второй мировой войны и объединяющим несколько карт и режимов. Подробнее о режимах, которые появятся в шутере, можно прочитать на его официальном сайте.
Читайте также: Арбалет-гранатомёт в трейлере новой бесплатной карты для Battlefield 1
Battlefield V выйдет 19 октября на PC, PS4 и Xbox One. Сюжетную же кампанию Battlefield V разработчики покажут сегодня в 23:00 по киевскому времени в рамках пресс-коференции Microsoft.
Похоже вскоре не останется ни одного крупного шутера без режима Battle Royale. Во время пресс-конференции Electronic Arts студия DICE подтвердила, что в игре появится Royale — масштабный режим по формуле «Королевской битвы» с разрушениями, игрой в команде и техникой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
В то же время, если верить авторам, этот режим не будет похож ни на какие-либо другие режимы франшизы, ни на нынешних представителей жанра, и предложит геймерам нечто совершенно новое.
Впрочем, основное внимание разработчики уделят другим режимам, к примеру, «Большим операциям», посвященным крупным битвам Второй мировой войны и объединяющим несколько карт и режимов. Подробнее о режимах, которые появятся в шутере, можно прочитать на его официальном сайте.
Читайте также: Арбалет-гранатомёт в трейлере новой бесплатной карты для Battlefield 1
Battlefield V выйдет 19 октября на PC, PS4 и Xbox One. Сюжетную же кампанию Battlefield V разработчики покажут сегодня в 23:00 по киевскому времени в рамках пресс-коференции Microsoft.
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