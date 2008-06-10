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Раздел: Технологии  
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В Battlefield V появится популярный режим

В Battlefield V появится популярный режимBattlefield V выйдет 19 октября.

Похоже вскоре не останется ни одного крупного шутера без режима Battle Royale. Во время пресс-конференции Electronic Arts студия DICE подтвердила, что в игре появится Royale — масштабный режим по формуле «Королевской битвы» с разрушениями, игрой в команде и техникой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

В то же время, если верить авторам, этот режим не будет похож ни на какие-либо другие режимы франшизы, ни на нынешних представителей жанра, и предложит геймерам нечто совершенно новое.

Впрочем, основное внимание разработчики уделят другим режимам, к примеру, «Большим операциям», посвященным крупным битвам Второй мировой войны и объединяющим несколько карт и режимов. Подробнее о режимах, которые появятся в шутере, можно прочитать на его официальном сайте.

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Battlefield V выйдет 19 октября на PC, PS4 и Xbox One. Сюжетную же кампанию Battlefield V разработчики покажут сегодня в 23:00 по киевскому времени в рамках пресс-коференции Microsoft.
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 Теги: Battlefield V, популярный режим

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Сегодня, 20:34 » Автор: Едгар Букмирза
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