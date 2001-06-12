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Раздел: Технологии  
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iPhone нового поколения получат разъемы USB-C

iPhone нового поколения получат разъемы USB-CЕсли слухи верны, то решение "яблочного" производителя хорошо скажется на унификации зарядок.

Ресурс Digitimes заявляет, что будущие iPhone получат разъем USB-C вместо привычного для Apple интерфейса Lightning.

Данное решение было применено изначально в Macbook Pro 2016 года. Теперь же его хотят перенести и в смартфоны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В случае, если слухи верны, решение Apple хорошо скажется на унификации зарядок. Однако при этом пользователи будут вынуждены переходить на новые аксессуары.

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По неподтвержденной информации Apple в этом году намерена представить три новых iPhone - преемника iPhone X и его увеличенную версию Plus, а также бюджетный смартфон с экраном 6,1 дюйма.
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 Теги: iPhone, USB-C

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Сегодня, 14:09 » Автор: Богдан Процив
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