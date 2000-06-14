Раздел: Технологии
Sony презентует первый безрамочный смартфон
Разработчики рассказали не только о грядущих изменениях в дизайне.
Компания Sony выделяется среди других производителей смартфонов своей преданностью дизайна гаджетов. Однако сотрудники корпорации рассказали, что в скором времени дизайн их телефонов может понести еще больших изменений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
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В ходе интервью, которое провела компания Sony, разработчики рассказали не только о грядущих изменениях в дизайне, но и раскрыли собственные секреты создания смартфонов.
Представители Sony рассказали, что выбор соотношения сторон экрана зависит от каждого конкретного устройства и способа его использования. Например, в топовом Xperia XZ2 Premium применяется традиционное соотношение сторон 16:9, так как его 4K-дисплей лучше подходит для просмотра фото и видео, что менее удобно при новомодном соотношении 18:9, когда пользователи получают черные полосы по бокам или обрезанную картинку.
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Дизайнеров японской компании также напрямую спросили о нынешних тенденциях к уменьшению рамок. Они открыто заявили, что работают над несколькими потенциальными проектами, но торопиться с их выпуском в компании не намерены.
Sony хочет, чтобы ее смартфоны были комфортны в использовании и обеспечивали хорошее восприятие, что может повлечь за собой уменьшение размера рамок. Кроме того, компании придется куда-то переместить стереодинамики и фронтальную камеру с лицевой стороны, если она захочет выпустить полностью безрамочный смартфон.
Компания Sony выделяется среди других производителей смартфонов своей преданностью дизайна гаджетов. Однако сотрудники корпорации рассказали, что в скором времени дизайн их телефонов может понести еще больших изменений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Читайте также: Смартфоны Sony Xperia XZ2 существенно подешевели: новая цена устройств
В ходе интервью, которое провела компания Sony, разработчики рассказали не только о грядущих изменениях в дизайне, но и раскрыли собственные секреты создания смартфонов.
Представители Sony рассказали, что выбор соотношения сторон экрана зависит от каждого конкретного устройства и способа его использования. Например, в топовом Xperia XZ2 Premium применяется традиционное соотношение сторон 16:9, так как его 4K-дисплей лучше подходит для просмотра фото и видео, что менее удобно при новомодном соотношении 18:9, когда пользователи получают черные полосы по бокам или обрезанную картинку.
Читайте также: Первый на рынке: Samsung создала безрамочный смартфон
Дизайнеров японской компании также напрямую спросили о нынешних тенденциях к уменьшению рамок. Они открыто заявили, что работают над несколькими потенциальными проектами, но торопиться с их выпуском в компании не намерены.
Sony хочет, чтобы ее смартфоны были комфортны в использовании и обеспечивали хорошее восприятие, что может повлечь за собой уменьшение размера рамок. Кроме того, компании придется куда-то переместить стереодинамики и фронтальную камеру с лицевой стороны, если она захочет выпустить полностью безрамочный смартфон.
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