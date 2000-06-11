Раздел: Технологии
Раскрыт секрет следующего iPhone
Следующую модель iPhone оснастят портом USB-C.
В новом поколении смартфонов iPhone и планшетов iPad изменится разъем для зарядного устройства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Digitimes.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.
По информации источников портала, следующую модель iPhone оснастят портом USB-C вместо нынешнего Lightning.
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Компания Apple уже использовала разъем USB-C в компьютерах MacBook, что негативно отразилось на продажах.
В новом поколении смартфонов iPhone и планшетов iPad изменится разъем для зарядного устройства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Digitimes.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.
По информации источников портала, следующую модель iPhone оснастят портом USB-C вместо нынешнего Lightning.
Читайте также: Раскрыт еще один секрет долгожителей
Компания Apple уже использовала разъем USB-C в компьютерах MacBook, что негативно отразилось на продажах.
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