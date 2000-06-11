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Раздел: Технологии  
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Раскрыт секрет следующего iPhone

Раскрыт секрет следующего iPhoneСледующую модель iPhone оснастят портом USB-C.

В новом поколении смартфонов iPhone и планшетов iPad изменится разъем для зарядного устройства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Digitimes.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.

По информации источников портала, следующую модель iPhone оснастят портом USB-C вместо нынешнего Lightning.

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Компания Apple уже использовала разъем USB-C в компьютерах MacBook, что негативно отразилось на продажах.
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 Теги: iPhone, секрет

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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