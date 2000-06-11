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Раздел: Технологии  
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Опра Уинфри будет сотрудничать с Apple

Опра Уинфри будет сотрудничать с AppleКорпорация Apple в поисках оригинального контента обратилась к телеведущей и основательнице медиа-империи Опре Уинфри.

Вскоре Уинфри будет создавать «оригинальные программы, чтобы использовать ее несравненную способность объединять аудитории во всем мире», информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Hromadske.ua.

Пока неизвестно, какие программы будет производить Опра.

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В последние годы Apple вышла на рынок производства оригинального контента, конкурируя с такими компаниями, как Amazon и Netflix, и привлекает известных людей для создания своей продукции — среди них режиссер Стивен Спилберг, актрисы и продюсеры Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон.
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 Теги: Apple, Опра Уинфри, сотрудничество

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Сегодня, 14:35 » Автор: Ульяна Воликовская
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