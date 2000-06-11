Опра Уинфри будет сотрудничать с Apple

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У корпорации Apple скопились на офшорных счетах $200 млрд, которые компания может инвестировать в покупку киностудии.

В планах Google числится запуск интернет-сервиса, что позволит просматривать телеканалы с возможностью самостоятельного создания программы передач. По сообщениям Wall Street Journal со ссылкой на некоторые источники, корпорация только начала переговоры с поставщиками медиа контента для того, чтобы запустить собственный платный