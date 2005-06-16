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Раздел: Технологии  
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Apple может представить смартфон в следующем году

Apple может представить смартфон в следующем году iPhone SE 2 не будет выпущен в текущем году.

Судя по количеству слухов и утечек, общественность была практически уверена в том, что вскоре состоится презентация смартфона iPhone SE 2, однако корпорация Apple не оправдала надежд пользователей и презентацию отложили.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phone Arena.

Многие считали, что смартфон представят на конференции WWDC 2018, но на этом мероприятии были анонсированы только программные продукты.

Если верить новым данным компании Olixar, что выпускает защитные аксессуары, то iPhone SE 2 не будет выпущен в текущем году. Производитель несколько недель назад уже запустил производство чехлов для этого смартфона, но "отбой", якобы дала сама Apple.

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Причем пока неясно, заморожен проект или отменен вовсе. Осенью Apple вряд ли может представить такой аппарат, так как нужно максимально сконцентрировать внимание общественности на "больших" новинках.

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 Теги: iPhone SE 2, смартфон

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Сегодня, 19:58 » Автор: Едгар Букмирза
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