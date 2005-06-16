Хакеры массово взламывают гаджеты для животных

Похожие новости по теме

Более 36 миллионов гаджетов, которые функционируют на платформе Android, могут быть заражены троянами.

Сотрудниками американской компании SquareTrade, которая занимается ремонтом компьютерной техники, была подсчитана сумма ущерба, который наносят своим хозяевам их домашние любимцы - собаки и кошки, ломая их электронные гаджеты. Сумма получилась довольно внушительная - за год более 3 миллиардов долларов. Как сообщают эксперты