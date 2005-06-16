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Раздел: Технологии  
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Хакеры массово взламывают гаджеты для животных

Хакеры массово взламывают гаджеты для животныхДаже электронная поилка может стать орудием хакеров.

Сейчас на рынке представлен широчайший ассортимент электронных устройств для заботы о питомцах или наблюдения за ними. Это веб-камеры, автоматические кормушки и поилки, электронные игрушки, датчики температуры и пр.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.

Причём многие такие гаджеты имеют подключение к Интернету, а следовательно, могут стать инструментом в руках киберпреступников.

В ходе исследования, в частности, выяснилось, что больше трети — 37 % — устройств, предназначенных для домашних животных, могут быть подключены к компьютерной сети. На данный момент о взломе таких гаджетов рассказали 12 % участников опроса.

Последствия несанкционированного доступа к подобным устройствам могут быть самыми неприятными: к примеру, взломав систему видеонаблюдения, злоумышленники могут тайно наблюдать за жильцами с целью последующего шантажа или планирования ограбления.

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Исследование также показало, что у 35 % респондентов использование гаджетов для питомцев вызвало определённые риски для животных или самих владельцев. В большинстве случаев (34 %) неправильное функционирование электронного устройства поставило под угрозу здоровье домашнего животного. Практически в каждом четвёртом случае (23 %) риску оказалась подвержена жизнь питомца. Кроме того, треть респондентов (31 %) заявили, что инциденты с гаджетами вызвали стресс у них самих или других домочадцев.
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 Теги: Хакеры, гаджеты, животные

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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