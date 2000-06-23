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Раздел: Технологии  
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В новые iPhone могут внедрить беспроводную зарядку

В новые iPhone могут внедрить беспроводную зарядкуКоманда Тима Кука отказалась внедрять революционную технологию в смартфоне.

В планах Apple была идея полностью отказаться от порта зарядки Lightning в iPhone X, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Генеральный директор Apple Тим Кук изначально хотел вовсе отказаться от последнего проводного порта подключения – зарядного. Такая прорывная идея должна была символизировать техническое совершенство iPhone над конкурентами в честь 10-летнего юбилея.

Согласно докладу Bloomberg, эту идею позднее отвергли инженеры Apple, поскольку при тестировании оказалось, что беспроводная зарядка медленнее работала, чем проводная.

Использование беспроводной технологии зарядки негативно отразилась бы на цене iPhone X, который и без того оказался дорогим.

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Не исключено, что подобная инновация появится уже в следующих моделях iPhone.
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 Теги: iPhone, беспроводная зарядка

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Сегодня, 00:00 » Автор: Татьяна Ларина
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