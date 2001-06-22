Раздел: Технологии
Популярные каналы на YouTube станут платными
Видеоблогеры смогут получать доход.
Видеохостинг YouTube намерен ввести плату за подписку на популярные каналы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
Отмечается, что изменения затронут видеоблогеров, имеющих более 100 тысяч подписчиков. Вместо "подписок" они смогут создать фан-клуб, членство в котором будет доступно пользователю за 4,99 доллара в месяц. За эту стоимость он получит расширенные возможности, такие как доступ к дополнительному контенту, эксклюзивным прямым трансляциям и новому набору эмоджи.
Читайте также: YouTube анонсировал платную подписку на каналы
Кроме того, владельцы каналов смогут создавать "полки" с товарами, связанными с темой их блога, непосредственно под записями. Предполагается, что таким образом видеоблогеры смогут получать доход по той же схеме, что и владельцы топ-аккаунтов в Instagram.
Видеохостинг YouTube намерен ввести плату за подписку на популярные каналы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
Отмечается, что изменения затронут видеоблогеров, имеющих более 100 тысяч подписчиков. Вместо "подписок" они смогут создать фан-клуб, членство в котором будет доступно пользователю за 4,99 доллара в месяц. За эту стоимость он получит расширенные возможности, такие как доступ к дополнительному контенту, эксклюзивным прямым трансляциям и новому набору эмоджи.
Читайте также: YouTube анонсировал платную подписку на каналы
Кроме того, владельцы каналов смогут создавать "полки" с товарами, связанными с темой их блога, непосредственно под записями. Предполагается, что таким образом видеоблогеры смогут получать доход по той же схеме, что и владельцы топ-аккаунтов в Instagram.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
830
0
Также советуем посмотреть
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
Оставьте свой комментарий