Раздел: Технологии
Китайская компания выплатила США штраф в размере $1 млрд
Платеж в размере 400 миллионов долларов в виде эскроуда станет последним шагом до снятия запрета.
Китайская компания ZTE, которую правительство США обвинило в неоднократных нарушениях санкций, выплатил штраф в размере 1 миллиарда долларов.
Об этом заявил официальный представитель министерства торговли США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
Платеж поступил через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп попытался убедить двух десятков законодателей - в основном республиканцев - что штраф и назначение американской группы мониторинга будут достаточным наказанием для ZTE.
По словам чиновника, китайская корпорация ZTE также поставит 400 млн долларов на депозитный счет в ближайшие дни. Эти деньги призваны дать ZTE стимул для соблюдения правил торговли в будущем.
Белый дом и Конгресс имели разногласия относительно компании, которая делает смартфоны и является вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования в Китае.
Некоторым законодателям нужны более строгие наказания, налагаемые на ZTE, которые они считают угрозой безопасности. Трамп хочет сохранить компанию в качестве козыря на торгах в более широкой торговле с Китаем.
На этой неделе Трамп встретился с законодателями в Белом доме, чтобы обсудить положение в законодательстве оборонной политики, которое воспрепятствовало бы запрету на ZTE, ведя бизнес со своими американскими поставщиками. Это позволит эффективно оживить компанию, в которой работает около 75 000 человек.
Читайте также: ZTE подешевела на $3 млрд
Республиканцы и демократы были объединены в попытке заблокировать сделку Трампа о снятии санкций против ZTE. 19 июня Сенат включил в документ поправку, которая заблокирует соглашение администрации Трампа с китайской телекоммуникационной компанией ZTE.
Китайская компания ZTE, которую правительство США обвинило в неоднократных нарушениях санкций, выплатил штраф в размере 1 миллиарда долларов.
Об этом заявил официальный представитель министерства торговли США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
Платеж поступил через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп попытался убедить двух десятков законодателей - в основном республиканцев - что штраф и назначение американской группы мониторинга будут достаточным наказанием для ZTE.
По словам чиновника, китайская корпорация ZTE также поставит 400 млн долларов на депозитный счет в ближайшие дни. Эти деньги призваны дать ZTE стимул для соблюдения правил торговли в будущем.
Белый дом и Конгресс имели разногласия относительно компании, которая делает смартфоны и является вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования в Китае.
Некоторым законодателям нужны более строгие наказания, налагаемые на ZTE, которые они считают угрозой безопасности. Трамп хочет сохранить компанию в качестве козыря на торгах в более широкой торговле с Китаем.
На этой неделе Трамп встретился с законодателями в Белом доме, чтобы обсудить положение в законодательстве оборонной политики, которое воспрепятствовало бы запрету на ZTE, ведя бизнес со своими американскими поставщиками. Это позволит эффективно оживить компанию, в которой работает около 75 000 человек.
Читайте также: ZTE подешевела на $3 млрд
Республиканцы и демократы были объединены в попытке заблокировать сделку Трампа о снятии санкций против ZTE. 19 июня Сенат включил в документ поправку, которая заблокирует соглашение администрации Трампа с китайской телекоммуникационной компанией ZTE.
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