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Раздел: Технологии  
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Google обновила интерфейс страницы управления аккаунтом

Google обновила интерфейс страницы управления аккаунтомНа главной странице теперь отображаются предупреждения, если учётная запись недостаточно защищена.

Google обновила интерфейс страницы управления аккаунтом на мобильных устройствах. На стационарных и Apple-устройствах изменения появятся позже, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.

Google начала пересмотр интерфейса, так как по их статистике ежедневно в настройки аккаунта заходит 20 млн пользователей. На обновлённой странице стали более заметны параметры конфиденциальности — именно их следует проверять чаще всего. Появилась панель поиска, которая пригодится, если не получается найти нужную опцию вручную.

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На главной странице теперь отображаются предупреждения, если учётная запись недостаточно защищена.

Google обновила интерфейс страницы управления аккаунтом
Google обновила интерфейс страницы управления аккаунтом
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 Теги: Google, аккаунт, интерфейс

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Сегодня, 09:56 » Автор: Богдан Процив
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