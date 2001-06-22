Google обновила интерфейс страницы управления аккаунтом

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Еще весной на конференции Google I/O интернет-гигант представил новый интерфейс своего магазина приложений для операционной системы Android. И вот только сейчас, когда компания запустила в действие новый дизайн, все пользователи смогут оценить обновленный сервис Google Play. Обновление представляет собой «карточный» интерфейс,