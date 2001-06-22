Раздел: Технологии
Google обновила интерфейс страницы управления аккаунтом
На главной странице теперь отображаются предупреждения, если учётная запись недостаточно защищена.
Google обновила интерфейс страницы управления аккаунтом на мобильных устройствах. На стационарных и Apple-устройствах изменения появятся позже, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Google начала пересмотр интерфейса, так как по их статистике ежедневно в настройки аккаунта заходит 20 млн пользователей. На обновлённой странице стали более заметны параметры конфиденциальности — именно их следует проверять чаще всего. Появилась панель поиска, которая пригодится, если не получается найти нужную опцию вручную.
Читайте также: Китайская компания выплатила США штраф в размере $1 млрд
На главной странице теперь отображаются предупреждения, если учётная запись недостаточно защищена.
Google обновила интерфейс страницы управления аккаунтом на мобильных устройствах. На стационарных и Apple-устройствах изменения появятся позже, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Google начала пересмотр интерфейса, так как по их статистике ежедневно в настройки аккаунта заходит 20 млн пользователей. На обновлённой странице стали более заметны параметры конфиденциальности — именно их следует проверять чаще всего. Появилась панель поиска, которая пригодится, если не получается найти нужную опцию вручную.
Читайте также: Китайская компания выплатила США штраф в размере $1 млрд
На главной странице теперь отображаются предупреждения, если учётная запись недостаточно защищена.
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