Раздел: Технологии
Xiaomi показал «клона» iPhone X
Диагональ экрана 5,84 дюйма.
Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 6 Pro с внешним дизайном iPhone X.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Android Authority.
Ключевыми особенностями смартфона Redmi 6 Pro являются искусственный интеллект и сканер лица.
Новый телефон Xiaomi запускает MIUI 9 и питается батареей емкостью 4000 мАч.
Основная камера установленная вертикально с разрешением 12 +5 мегапикселей и фронтальная на 5-мегапиксельная. Эти камеры поддерживают ряд программных функций, таких как: AI Face Unlock, Portrait Mode, Night Scene Enhancement, Auto HDR, эффекты благоустройства AI и многое другое.
Диагональ экрана Redmi 6 Pro - 5,84 дюйма. Объемом до 4 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем объемом до 64 ГБ.
Читайте также: В Китае начались продажи самого точного клона iPhone X
Также, ранее мы писали, что во время производства iPhone X компания Apple планировала убрать разъем Lightning, оставив только беспроводную зарядку.
Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 6 Pro с внешним дизайном iPhone X.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Android Authority.
Ключевыми особенностями смартфона Redmi 6 Pro являются искусственный интеллект и сканер лица.
Новый телефон Xiaomi запускает MIUI 9 и питается батареей емкостью 4000 мАч.
Основная камера установленная вертикально с разрешением 12 +5 мегапикселей и фронтальная на 5-мегапиксельная. Эти камеры поддерживают ряд программных функций, таких как: AI Face Unlock, Portrait Mode, Night Scene Enhancement, Auto HDR, эффекты благоустройства AI и многое другое.
Диагональ экрана Redmi 6 Pro - 5,84 дюйма. Объемом до 4 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем объемом до 64 ГБ.
Читайте также: В Китае начались продажи самого точного клона iPhone X
Также, ранее мы писали, что во время производства iPhone X компания Apple планировала убрать разъем Lightning, оставив только беспроводную зарядку.
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