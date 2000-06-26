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Раздел: Технологии  
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Xiaomi показал «клона» iPhone X

Xiaomi показал «клона» iPhone X Диагональ экрана 5,84 дюйма.

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 6 Pro с внешним дизайном iPhone X.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Android Authority.

Ключевыми особенностями смартфона Redmi 6 Pro являются искусственный интеллект и сканер лица.

Новый телефон Xiaomi запускает MIUI 9 и питается батареей емкостью 4000 мАч.

Основная камера установленная вертикально с разрешением 12 +5 мегапикселей и фронтальная на 5-мегапиксельная. Эти камеры поддерживают ряд программных функций, таких как: AI Face Unlock, Portrait Mode, Night Scene Enhancement, Auto HDR, эффекты благоустройства AI и многое другое.

Диагональ экрана Redmi 6 Pro - 5,84 дюйма. Объемом до 4 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем объемом до 64 ГБ.

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Также, ранее мы писали, что во время производства iPhone X компания Apple планировала убрать разъем Lightning, оставив только беспроводную зарядку.
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 Теги: Xiaomi, iPhone X

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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