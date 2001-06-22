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Раздел: Технологии  
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Пенсионеры в США смогут делать сбережения в криптовалюте

Пенсионеры в США смогут делать сбережения в криптовалютеПланируют ввести еще несколько криптовалют.

Криптовалютная платформа BitcoinIRA, которая позволяет покупателям приобретать биткоины и другие криптовалюты для своих пенсионных счетов, заявила, что добавляет Stellar Lumens (XLM) и Zcash (ZEC) в список валют.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Главный операционный директор BitcoinIRA, Крис Клайн заявил, что компания рада удовлетворить спрос на XLM и ZEC, сделав эти криптовалюты доступными для клиентов, которые собираются разнообразить свои пенсионные портфели.

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Эта криптовалютная платформа со штаб-квартирой в Калифорнии, США предлагает комплексное решение, которое позволяет трейдерам инвестировать в биткоин, эфир, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash и Ethereum Classic со своими индивидуальными пенсионными счетами.
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 Теги: Пенсионеры, США, криптовалюта

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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