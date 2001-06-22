Раздел: Технологии
Apple может пересмотреть цены на iPhone
Apple хочет получить максимальную прибыль.
Компания Apple может пересмотреть цены на iPhone X 2018 года. Поэтому эксперты уже делают прогнозы, предполагая, сколько будут стоить смартфоны.
Аналитик компании Morgan Stanley Кэти Хуберт сделала два прогноза: положительный и отрицательный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Первую стратегию эксперт называет "подарком" для покупателя. Так, согласно оптимистичному прогнозу, iPhone X Plus будет стоить 999 долларов (26 тысяч гривен). iPhone X 5,8-дюймовым дисплеем должен стоить 899 долларов (23 400 гривен). А за модель младшей модификации iPhone X с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем надо будет заплатить 699 до 769 долларов (18 100 гривен – 20 тысяч гривен).
Второй, негативный прогноз обозначает, что Apple хочет получить максимальную прибыль от продажи iPhone. Следовательно, за iPhone X Plus надо будет платить уже 1099 долларов (28 500 гривен), за 5,8-дюймовый iPhone X – 999 долларов (26 тысяч гривен), а младшая версия нового iPhone может стоить 799 долларов (20 800 гривен).
Читайте также: Стали известны цены на новые смартфоны Apple в Украине
Как видим, обе стратегии предусматривают увеличение цены на iPhone в 2018 году. В положительном сценарии подорожание составит 2% по сравнению с прошлым годом. А вот вторая стратегия приведет к удорожанию сразу на 7,2%.
Компания Apple может пересмотреть цены на iPhone X 2018 года. Поэтому эксперты уже делают прогнозы, предполагая, сколько будут стоить смартфоны.
Аналитик компании Morgan Stanley Кэти Хуберт сделала два прогноза: положительный и отрицательный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Первую стратегию эксперт называет "подарком" для покупателя. Так, согласно оптимистичному прогнозу, iPhone X Plus будет стоить 999 долларов (26 тысяч гривен). iPhone X 5,8-дюймовым дисплеем должен стоить 899 долларов (23 400 гривен). А за модель младшей модификации iPhone X с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем надо будет заплатить 699 до 769 долларов (18 100 гривен – 20 тысяч гривен).
Второй, негативный прогноз обозначает, что Apple хочет получить максимальную прибыль от продажи iPhone. Следовательно, за iPhone X Plus надо будет платить уже 1099 долларов (28 500 гривен), за 5,8-дюймовый iPhone X – 999 долларов (26 тысяч гривен), а младшая версия нового iPhone может стоить 799 долларов (20 800 гривен).
Читайте также: Стали известны цены на новые смартфоны Apple в Украине
Как видим, обе стратегии предусматривают увеличение цены на iPhone в 2018 году. В положительном сценарии подорожание составит 2% по сравнению с прошлым годом. А вот вторая стратегия приведет к удорожанию сразу на 7,2%.
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